“Come Montolivo”, il paragone in casa Milan fa discutere

Il paragone con Riccardo Montolivo arriva da una fonte autorevole all’interno del Milan: Fonseca può sorridere in prospettiva futura

I rossoneri sono alla ricerca di centrocampisti di qualità per alzare il livello della propria rosa, fiaccata dall’infortunio di Bennacer e qualche difficoltà di rendimento dei titolari. C’è un giovane che ricorda da vicino l’ex mediano della Nazionale.

Il Milan ha bisogno di ritrovare certezze all’interno della propria rosa per risollevare la propria stagione. Contro il Bruges è arrivata la prima vittoria in Champions League, non senza difficoltà. Purtroppo il rinvio della sfida con il Bologna non ha dato la possibilità agli uomini di Fonseca di dare continuità al proprio percorso. I rossoneri sono rimasti fermi in questo turno e vedono il Napoli scappare sempre più lontano, mentre il pareggio tra Inter e Juve può essere d’aiuto.

Proprio contro il Bruges le notizie positive sono arrivate anche dalla linea verde del club, in particolar modo da quel Camarda di cui parlano tutti da tempo. Il bomber del MilanFuturo ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea, trovando anche il gol, annullato però per fuorigioco. Il classe 2008 ha mostrato ancora una volta le sue qualità e nonostante i 16 anni può essere già considerato un attaccante da prima squadra.

C’è un nuovo Montolivo nel Milan: Christian Comotto è in rampa di lancio

Tra le fila del vivaio rossonero stanno crescendo diversi prospetti interessanti, come Liberali e Zeroli, centrocampisti che si sono già affacciati in prima squadra. Il prossimo che potrebbe compiere il grande salto è un loro compagno di squadra, ovvero Christian Comotto, classe 2008 e stella della Primavera di mister Federico Guidi. Contro il Bruges in Youth League è stato tra i protagonisti, fornendo anche un assist, mentre con l’U19 è ormai costantemente tra i migliori in campo.

Chistian è il figlio di Gianluca Comotto, giocatore che con le maglie di Torino e Fiorentina, soprattutto, ha messo insieme 270 presenze in Serie A. Il primogenito è già nelle fila delle nazionali giovanili, gestite dal coordinatore Maurizio Viscidi, che di lui ha parlato in toni entusiastici in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il paragone è piuttosto chiaro: “Per me diventerà come Montolivo. È molto bravo sia a costruire che nell’inserirsi e nel tenere palla. Ha ampi margini di miglioramento”. Vedremo se la carriera di Christian Comotto potrà davvero ripercorrere quella di uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi anni.