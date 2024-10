Milan-Napoli in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Aggiornamenti in tempo reale da San Siro su Milan-Napoli, risultato e cronaca in tempo reale.

Il Milan torna in campo dopo il rinvio de match col Bologna per affrontare il Napoli in un vero e proprio test e sfida Scudetto. I rossoneri devono fare a meno di Pulisic, colpito da influenza: al suo posto gioca Loftus-Cheek trequartista con Musah insieme a Fofana. Fuori Leao: c’è Okafor con Chukwueze a destra.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata.

Napoli (4-3-3): in aggiornamento