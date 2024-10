Quanto ha incassato il Milan dalla cessione di Tonali al Newcastle: le cifre ufficiali, tutta la verità

Dopo tante chiacchiere, ecco le cifre ufficiali della cessione di Tonali al Newcastle: il Milan non ha incassato 80 milioni ma molto meno

Ieri per il Milan è stata una giornata molto importante. La società ha approvato il bilancio della stagione 2023-2024 e, per il secondo anno consecutivo, ha registrato un utile di 4,1 milioni. Inoltre, e questa è un’altra grande notizia per gli appassionati di numeri e di aspetti finanziari, i rossoneri hanno registrato la cifra di ricavi più alta di sempre: 457 milioni. Mai nella storia del club si era raggiunta questa somma.

Il bilancio della scorsa stagione, tra l’altro, ci ha permesso di scoprire anche le cifre reali dello scorso calciomercato: quello della cessione di Sandro Tonali al Newcastle e dei tanti acquisti. E, a proposito del passaggio del centrocampista al Newcastle, i numeri del suo trasferimento, nelle ultime settimane, sono stati un tema molto caldo. Le indiscrezioni giornalistiche hanno raccontato di un affare di circa 80 milioni. Dal bilancio, però, si può notare che in realtà no, non è così: la cifra incassata dal Milan è molto più bassa, ed è ulteriormente diminuita a causa di una percentuale versata nelle casse del Brescia.

Tonali al Newcastle, il Milan non ha incassato 80 milioni: le cifre

Il Milan, fino ad oggi, ha incassato 58,9 milioni dalla cessione di Tonali al Newcastle. Una cifra che ha fatto registrare ai rossoneri una grossa plusvalenza di 48,4 milioni, la stessa cifra che è stata investita, più o meno, per il mercato in entrata. Dalla cifra complessiva, però, va rimossa la sell on fee riconosciuta al Brescia.

Il club di Cellino ha incassato da questa operazione 4,3 milioni, questo significa che la cifra ufficiale e totale incassata dal Milan è di 54,6 milioni. A questa cifra, poi, bisognerà aggiungere i bonus e l’eventuale percentuale di rivendita, che però ha un grosso limite: come sappiamo, è calcolata sulla cifra di plusvalenza registrata dal club, in questo caso il Newcastle, che però ha pagato Tonali 60 milioni e difficilmente riuscirà a cederlo in futuro ad una somma ancora più alta. Questo significa che la percentuale di rivendita difficilmente porterà grosse cifre nelle casse del club rossonero. Insomma, si tratta comunque di un incasso molto grande ed importante ma molto diverso rispetto, e molto più basso, rispetto a quanto si era detto negli scorsi mesi. Dal punto di vista economico resta un’ottima operazione ma non si può dire lo stesso sul piano sportivo. Tonali era forse l’unico giocatore che il Milan non avrebbe mai dovuto cedere per tutto ciò che rappresenta. La sua assenza si sta facendo sentire, e anche parecchio.