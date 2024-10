14 milioni, il Milan affonda il colpo per il giovane azzurro

14 milioni di euro, questa è la cifra che il Milan dovrà sborsare per portare a casa una delle giovani stelle del campionato italiano finite nel mirino della dirigenza rossonera.

Manca poco più di due mesi all’apertura della sessione invernale di calciomercato con il Milan che però sembra aver già chiare le idee su quello che ci sarà da fare per sistemare il proprio organico.

Paulo Fonseca e la dirigenza rossonera sono costantemente in contatto per cercare di capire dove intervenire alla riapertura del calciomercato per sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Nel mirino del Milan è finito uno dei migliori giovani del nostro campionato che sta attirando le attenzioni di diverse big tra cui anche il club rossonero. Un’operazione non facile da chiudere in vista di gennaio ma il Milan vorrà provare a gettare le basi almeno per quello che riguarda la prossima estate.

Milan, il prezzo è fissato: assalto al giovane talento azzurro

Il Milan ha messo nel mirino Jacopo Fazzini. Il giovane talento dell’Empoli sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione con il centrocampista che è finito nella lista dei desideri di diverse grandi squadre italiane.

Classe 2003, il centrocampista si sta affermando con la maglia dell’Empoli essendo una delle colonne della squadra di D’Aversa che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. Con un contratto fino al giugno del 2027 firmato con la squadra toscana, Fazzini viene valutato circa 14 milioni di euro dalla società azzurra che è pronta a far scatenare un’asta per il proprio gioiello in vista della fine della stagione in corso.

Da sempre l’Empoli tende a vendere i propri gioielli una volta raggiunta la completa maturazione e per Fazzini sembra essere giunto il momento di tentare l’avventura in una big. Al termine del campionato il giovane centrocampista avrà 22 anni, l’età adatta per provare il salto in una grande squadra e misurarsi con altri obiettivi.

La speranza del Milan è quella di riuscire a convincere i toscani a lasciar partire il giocatore verso Milanello. I rossoneri possono farsi forti degli ottimi rapporti con la squadra toscana come dimostrano gli affari che hanno portato in prestito con diritto di riscatto sia Colombo che Vasquez alla corte di D’Aversa. Proprio i riscatti dei due giocatori potrebbero portare ad abbassare sensibilmente la parte economica da riconoscere all’Empoli nell’ambito della trattativa per Fazzini.