Milan decisivo, è ufficiale l’esonero: salta la panchina

Decisiva la sconfitta contro il Milan: la società ha scelto la strada dell’esonero. Ecco il sostituto scelto, è già stato annunciato

Il Milan ha trascorso un week-end difficile a causa del rinvio della partita contro il Bologna di campionato. Una scelta che la società rossonera ha definito assurda: è stata presa dal Sindaco Lepore, ed è probabilmente una scelta di natura politica. Un rinvio che ha creato un grosso disagio ai rossoneri: anche Fonseca in conferenza stampa ha detto che il club ne è uscito fortemente penalizzato da questa decisione.

Sarà ora complicato ricollocare la partita in un calendario senza respiro. Inoltre, oltre il danno la beffa: il Milan non ha potuto schierare contro il Napoli due giocatori importanti come Theo Hernandez e Reijnders, che avrebbero dovuto scontare il turno di squalifica proprio contro il Bologna. Un week-end che però non è stato del tutto nero. In campo ci è andato il Milan Futuro sul difficile campo di Perugia ed è riuscito finalmente a vincere. Secondo successo in campionato per la squadra di Daniele Bonera, che può finalmente tornare a respirare e prendere distanza dalla coda della classifica. Una partita decisiva per i rossoneri così come per il Perugia, che ha preso una decisione importante.

Esonero ufficiale, ecco il sostituto: tutto deciso

Il Perugia, infatti, dopo la sconfitta contro il Milan Futuro, ha deciso di esonerare l’allenatore Alessandro Vittorio Formisano. Con il ko di domenica scorsa, ora la squadra abruzzese è undicesima in classifica nel girone B di Lega Pro. Gli ultimi pessimi risultati hanno costretto la società a prendere questa drastica ma inevitabile scelta.

“A mister Formisano e al vice Valerio Pignataro vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati in tutti questi anni. A loro i migliori auguri per il prosieguo di carriera”, recita il comunicato ufficiale del Perugia. Poche ore fa è stato annunciato anche il sostituto: si tratta di Lamberto Zauli, ex centrocampista di Vicenza, Palermo, Sampdoria e Bologna, che di recente ha anche allenato la Juventus, sia la squadra Primavera che, successivamente, e per due stagioni, la Juventus U23. Arriva sulla panchina del Perugia dopo aver allenato il Crotone nella scorsa stagione (esperienza doppia) e adesso riparte dai biancorossi. Milan Futuro decisivo quindi per il cambio di rotta in casa Perugia, pronto a risollevarsi dopo un inizio di campionato di Lega Pro molto complicato. Vedremo se Zauli riuscirà a risollevare le sorti della squadra.