Batosta Milan, saltano 10 milioni: non c’è pace per i rossoneri

Momento non semplice per il Milan sia per quello che riguarda la situazione in classifica che per il calciomercato con i rossoneri che rischiano di veder sfumare un colpo da circa 10 milioni di euro.

La sconfitta in casa contro il Napoli ha allontanato definitivamente il Milan dalla lotta scudetto con i rossoneri che ora devono cercare di risalire la classifica in maniera rapida.

Oltre alle difficoltà in campionato, per il Milan è tempo di valutazioni anche in sede di calciomercato. I rossoneri rischiano fortemente di veder saltare un colpo che era ormai stato definito per una somma intorno ai 10 milioni di euro. Non una buona notizia per il club che sta cercando di capire quali mosse attuare già in vista di gennaio per andare a migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, finora insufficiente per il rendimento che ha mostrato sul campo.

Salta il colpo da 10 milioni, disperazione in casa Milan

Tommaso Pobega è passato durante gli ultimi giorni del mercato estivo al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Per trattenere il centrocampista in rossoblu la squadra emiliana dovrà sborsare una somma intorno ai 10 milioni di euro ed al momento appare molto difficile che il club emiliano possa versare tale somma nelle casse del Milan.

Le prime dieci giornate di campionato di Tommaso Pobega con il Bologna sono state deludenti sia per il club che per il calciatore stesso, fermato a lungo da un infortunio che ne ha condizionato l’inserimento alla corte della squadra di Vincenzo Italiano. Arrivato alla fine di agosto e poi colpito dopo poco dal lieve stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro, l’ex rossonero non è riuscito ad imporsi ancora in rossoblu.

Fortemente voluto da Vincenzo Italiano che lo ha allenato ai tempi dello Spezia, Tommaso Pobega è stato acquistato considerato anche l’infortunio di Lewis Ferguson che ora però è tornato a disposizione della squadra e vuole riprendersi il posto da titolare, una volta terminata la sosta per gli impegni delle nazionali.

Starà a Pobega riuscire a convincere il tecnico a puntare su di lui anche se non manca di certo la concorrenza in mezzo al campo con calciatori come Aebischer, Moro e Fabbian pronti a lottare per una maglia da titolare nella stessa zona del campo. Per il Milan giungono quindi brutte notizie con il Bologna che potrebbe rimandare a Milanello il centrocampista una volta terminato il campionato senza versare i 10 milioni di euro pattuiti.