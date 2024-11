“Voleva il Milan”, la rivelazione fa infuriare i tifosi: caos rossonero

C’è un clamoroso retroscena che infiamma la piazza milanista e racconta di un presente che poteva essere completamente diverso

I rossoneri stanno facendo fatica in campionato, come dimostrato dalla sconfitta interna subita contro il Napoli. Paulo Fonseca non è riuscito a dare quella scossa che tutti si aspettavano e adesso rischia grosso.

Il Milan sta vivendo un momento difficilissimo, sia sul piano dei risultati che sul piano societario. La gestione di Ibrahimovic e Furlani non sta convincendo quasi nessuno e anche Cardinale non fa i salti di gioia. La responsabilità di aver costruito un organigramma del genere è anche e soprattutto sua e per questo non può lamentarsi, ma deve trovare delle soluzioni. Di certo la conferma di Paulo Fonseca, osteggiato da gran parte dell’ambiente, non ha portato ai risultati sperati.

Il Milan subito una brutta sconfitta contro il Napoli, perché oltre allo 0-2 si è vista una differenza importante con i ragazzi di Conte, sia dal punto di vista dell’organizzazione tattica che della tenuta difensiva. A parte il gol annullato a Morata, Il Diavolo non ha impensierito più di tanto Meret. Ovviamente hanno pesato le assenze di Theo Hernandez e Reijnders, squalificati, e di Leao e Pulisic, a mezzo servizio dal punto di vista fisico.

Il Milan poteva essere in mano a Conte: i motivi della mancata scelta

Il presente del Milan poteva essere completamente diverso e soprattutto con un’altra guida tecnica. Si perché come riportato da Michele Criscitiello oggi l’allenatore dei rossoneri poteva essere proprio Antonio Conte. Il mister del Napoli era stato accostato al Diavolo in primavera, prima di firmare con i partenopei. Poi, secondo quanto riferito dal direttore di Sportitalia, Ibrahimovic avrebbe preferito virare altrove, per un motivo di “gelosie” e “d’immagine“. Fatto sta che per un motivo o l’altro alla fine la scelta è ricaduta su Fonseca, più incline al profilo “yes-man” che tanto piace a Milanello.

Adesso Conte, così come De Zerbi, altro nome proposto in estate, avrebbe fatto davvero comodo al Milan, per evitare una crisi che si sta facendo sempre più seria. Come uscirne al momento non è chiaro, con i nomi di Allegri e Sarri che restano alla finestra e con le prove di appello che stanno per terminare. Vedremo se il tecnico portoghese riuscirà a salvarsi ancora una volta.