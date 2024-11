In campo di venerdì, è ufficiale: scoppia la polemica in casa Milan

Scoppia nuovamente la polemica, l’annuncio ufficiale fa arrabbiare i tifosi del Milan: rossoneri in campo venerdì

Archiviata la trasferta di Monza ed in attesa di recuperare – ancora non si sa quando – il match contro il Bologna, il Milan di Paulo Fonseca è chiamato ad un tour de force che da qui a Natale lascerà intendere quali possano essere le effettive potenzialità del ‘Diavolo’ in questa stagione.

Real Madrid, Cagliari e Juventus il prossimo ‘trio’ che la squadra meneghina dovrà affrontare, nella speranza di racimolare quanti più punti possibili. Contro l’ex Ancelotti la sfida, sulla carta, sarà quasi una mission impossible mentre in Sardegna l’unico risultato accettabile saranno i tre punti. Coi bianconeri, invece, sarà testa a testa fino alla fine: da capire se per lo Scudetto o semplicemente per un posto Champions, visto il sovraffollamento di squadre.

Le questioni di campo, tuttavia, non terminano qui. In attesa che il calciomercato riapra durante la sessione invernale nel mese di gennaio, arriva una notizia abbastanza spiacevole per il popolo rossonero. C’entrano Inter, Juventus e non solo: così i ragazzi di Fonseca saranno costretti a scendere in campo venerdì. Una decisione destinata a far discutere parecchio.

Milan, che guaio: in campo venerdì

Se il presente rimane complicato, con la gestione Fonseca che sta creando più di una perplessità nei tifosi del ‘Diavolo’, il futuro ha già riservato in via ufficiale una notizia che non ha affatto reso felici i vertici di Via Aldo Rossi. Si parla di un importante appuntamento con l’arrivo dell’anno nuovo.

La Supercoppa italiana 2024/2025 si giocherà in Arabia Saudita, il prossimo gennaio. La Lega ha ufficializzato le date delle due semifinali e la squadra rossonera, suo malgrado, rischia di trovarsi in uno svantaggio non da poco. Se la prima semifinale – quella tra Inter e Atalanta – andrà in scena giovedì 2 gennaio alle ore 20, diverso è il discorso per il match che riguarderà gli uomini di Fonseca. Il Milan, infatti, scenderà in campo solo il giorno successivo: venerdì 3 gennaio, alle 20 contro la Juventus.

Il problema sorgerebbe nell’eventualità che il ‘Diavolo’ riesca a conquistare la finale che si terrà il 6 gennaio, al medesimo orario. In quel caso i rossoneri avrebbero un giorno in meno di recupero rispetto lla vincente di Intera Inter-Atalanta: un fattore che, visto anche il lungo viaggio che la squadra dovrà sostenere, non può essere ritenuto di poco conto. Una decisione, quella della Lega Serie A, che ha già scaturito un mare di polemiche e malcontento generale. Tutte le gare si disputeranno alla Kingdom Arena di Riad.