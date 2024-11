Milan, scambio pazzesco: il Liverpool offre Chiesa

Il Liverpool offre Federico Chiesa al Milan: i reds vogliono il top player dei rossoneri e hanno proposto uno scambio da urlo! Operazione di mercato in vista tra i due club?

Federico Chiesa ha fin qui raccolto molto poco nella sua esperienza al Liverpool. Solo 78′ in tre apparizioni, ne fanno una delle delusioni più grandi di questa prima parte di stagione. Diversi erano i propositi sin da quando il figlio d’arte ha lasciato la Juve al termine della sessione estiva di mercato. Il momento di difficoltà è stato spiegato da Slot, tecnico dei reds. L’ex Fiorentina non si sarebbe ancora adattato ai ritmi della Premier, con un’intensità diversa rispetto la serie A.

Il classe ’97 non si è ambientato e alcuni acciacchi fisici hanno reso ancora più complicato il tutto. Ad oggi è difficile prevedere se e quando l’attaccante potrà uscire dall’anonimato in cui è piombato nella sua prima esperienza lontana dall’Italia. E dire che il trasferimento in Premier era visto per lui come un sogno. Inoltre questa situazione non lo agevola nemmeno con la Nazionale, al momento persa. Spalletti sta facendo altre scelte e Chiesa dovrà ritrovare continuità se vorrà rientrare nel giro azzurro.

Il Milan lavora allo scambio con il Liverpool: coinvolto Chiesa, i dettagli!

Non è esclusa, al momento, una cessione già a partire dal mercato di gennaio. Se Chiesa non dovesse riuscire a trovare una sua dimensione, è probabile che possa chiedere di andare via, sempre che non sia il Liverpool a metterlo alla porta. La società, infatti, potrebbe usarlo come pedina di scambio.

L’ultima idea lo porta dritto nuovamente in serie A. Sono molti i club che strizzano l’occhio all’ex Juve e tra questi c’è sicuramente il Milan di Paulo Fonseca. Già in passato, l’attaccante era stato accostato ai meneghini. A gennaio potrebbe esserci un’accelerata anche se questo significa dover compiere un sacrificio. Potrebbe essere, infatti, il Liverpool stesso a proporre Chiesa al Milan in cambio però del vero obiettivo degli inglesi, uno dei top player imprescindibili per il tecnico rossonero.

Ci riferiamo a Tijjani Reijnders, sempre più a suo agio nel centrocampo del Milan. I reds starebbero pensando ad uno scambio pazzesco che vede coinvolti l’olandese e Chiesa. Slot ha fatto richiesta di un centrocampista, la considera la priorità per gennaio. E nella lista della dirigenza c’è proprio il classe ’98. A dire il vero la prima scelta è Martin Zubimendi della Real Sociedad, ma difficilmente i baschi si priveranno di lui a stagione in corso. Il piano B corrisponde proprio a Reijnders: a quel punto lo scambio può diventare realtà.