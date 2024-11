Il Milan lo ha prenotato: primo contatto col Bologna per la stella

Gli ottimi rapporti tra Milan e Bologna potrebbero favorire un altro affare tra le due società in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti ad un grande colpo.

La vittoria in casa del Monza ha riportato il sereno in casa Milan con i rossoneri che sono già proiettati alla partita di Champions League contro il Real Madrid e ad alcuni discorsi di mercato.

L’ultimo nome fortemente accostato ai rossoneri è quello di un giocatore del Bologna. Il Milan, in questa prima parte di stagione ha mostrato alcune lacune inerenti al proprio organico ed è pronto ad intervenire tra gennaio e la prossima estate per andare a sistemare l’organico. Negli ultimi anni sono stati diversi gli affari tra i rossoneri ed i rossoblu e sembrano esserci tutte le prerogative per vedere una nuova operazione andare in porto.

Milan, nuovo affare col Bologna: si chiude in estate

Il Milan è pronto a fare sul serio per Lewis Ferguson. I rossoneri hanno preso informazioni sul centrocampista già in estate, rimandando ogni discorso però al prossimo anno per permettere al giocatore di recuperare a pieno dal suo infortunio.

Tornato in campo in occasione della partita tra Bologna e Lecce, Lewis Ferguson è stato subito decisivo dando il via all’azione che ha portato poi al gol di Riccardo Orsolini. Un’ovazione, quella del Dall’Ara, che ha accolto il ritorno in campo del centrocampista scozzese, decisivo con le sue reti per la qualificazione in Champions League ottenuta agli ordini di Thiago Motta durante lo scorso campionato.

Un recupero fondamentale per la squadra di Vincenzo Italiano che ha fatto molta fatica in questa prima parte di stagione, riuscendo però a trovare due vittorie fondamentali contro Cagliari e Lecce che hanno sistemato, almeno parzialmente, la classifica. Ora l’obiettivo è cercare di rientrare in corsa per un posto nei playoff di Champions League e per questo sarà fondamentale battere il Monaco in casa martedì sera quando il Milan sarà di scena a Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti.

L’acquisto di Lewis Ferguson da parte del Milan è fortemente caldeggiato da Zlatan Ibrahimovic, grande estimatore dello scozzese. La valutazione del cartellino del calciatore è di circa 25 milioni di euro, una somma che i rossoneri sperano di abbassare con l’inserimento di Tommaso Pobega nella trattativa. Il mediano è in prestito con diritto di riscatto al Bologna ed il suo trasferimento a titolo definitivo in rossoblu potrebbe far risparmiare al Milan circa 9 milioni di euro.