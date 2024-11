La conferma arriva dalla Spagna, ribaltone Leao al Milan

Leao, il rapporto con Fonseca e le voci sul Barcellona: come stanno davvero le cose? La situazione

Continua a tenere banco in casa Milan la questione Rafael Leao. Ieri a Monza, e per la terza partita consecutiva in campionato, Paulo Fonseca ha scelto di non schierarlo nella formazione titolare. Al suo posto Noah Okafor che, come col Napoli, non è riuscito ad incidere. E l’ingresso del portoghese, a mezz’ora dalla fine, non è stato indimenticabile (una bella iniziativa individuale e un tiro finito fuori dallo stadio).

Nonostante le spiegazioni molto chiare di Fonseca, che sta giustamente considerando Leao un giocatore come gli altri, i media continuano a parlare di un caso spinoso. Così spinoso da pensare addirittura ad un possibile addio del calciatore nel mese di gennaio. Come scrive Relevo, la situazione è da monitorare con molta attenzione. Un caso che somiglia molto a quello di Joao Felix con l’Atletico Madrid lo scorso anno. La differenza è che il Cholo Simeone era intoccabile, mentre Fonseca è sotto attenta valutazione. L’uomo in comune in questa vicenda è Jorge Mendes.

Leao-Barcellona, come stanno le cose: la situazione

Mendes è l’agente di Joao Felix mentre Leao è rappresentato da altre persone (decisive per la risoluzione del caso multa dello Sporting Lisbona) ma il potente procuratore portoghese ha la sua influenza. A quanto pare, scrive Relevo, è legato ad un filo sottile a Rafa perché ha il mandato di cederlo entro gennaio.

Negli ultimi giorni i giornali spagnoli hanno parlato ancora dell’interesse del Barcellona, proprio come negli ultimi giorni del mercato estivo. Mendes ha un ottimo rapporto coi blaugrana e in particolare con il presidente Laporta. In questo momento il club non ha la forza economica per poter fare un investimento del genere: il Milan, che non considera incedibile nessuno, nemmeno Leao, vuole però i soldi della clausola rescissoria o comunque una cifra che si avvicini. Al momento non ci sono stati contatti fra le società, è per adesso solo una mossa di Mendes. “In questo momento possiamo dire che al Milan ne resterà soltanto uno“, chiude Matteo Moretto nel suo articolo per Relevo in riferimento alla questione Fonseca e Leao. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto il Milan scenderà in campo fra pochi giorni a Madrid per affrontare il Real nella quarta giornata di Champions League. Non è un dentro o fuori perché la qualificazione passerà da altre partite, ma ora l’attenzione di tutti è solo sulla presenza o meno di Leao dal primo minuto.