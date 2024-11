Sinner, che lusso: la scelta lascia i tifosi a bocca aperta

La decisione di Sinner per il prossimo Atp di Torino: il tennista italiano lascia a bocca aperta i propri tifosi

Jannik Sinner è pronto a tornare finalmente in campo dopo aver saltato il torneo di Parigi Bercy a causa di un virus influenzale. Ormai però è tutto alle spalle: il numero uno al mondo parteciperà all’Atp di Torino, il torneo al quale partecipano sono i migliori 8 tennisti al mondo secondo il piazzamento del ranking.

Grazie a questo torneo, Sinner realizzerà l’ennesimo record della sua carriera: sarà infatti il primo tennista italiano a partecipare per tre volte al torneo Atp di Torino nel singolare, e per di più da primo al mondo. L’altoatesino ha la certezza di non incontrare Zverev, il numero due del ranking, nella fase a gironi; ci sarebbe invece la possibilità di un altro classico con Carlos Alcaraz, in quella che ormai è diventata una sfida di riferimento del tennis attuale. Per il suo soggiorno a Torino, Jannik ha scelto un Hotel storico della città, uno dei più antichi e suggestivi.

La scelta di Sinner per l’Atp di Torino: che sorpresa per i tifosi

Sinner infatti alloggerà all’Hotel Principi di Piemonte, uno dei più antichi alberghi di Torino. Chiaramente parliamo di una struttura a cinque stelle, con il massimo del comfort e dell’eleganza.

In Hotel potrà godersi anche la straordinaria cucina del Ristorante Casa Savoia, dove lavora il noto chef Michele Griglio. Cucina di altissimo profilo, una spa con bagno turco, sauna finlandese e altri importanti servizi. Bellissimo è anche il Salone delle Feste con i mosaici di Venini e lampadari di Murano. Dalla sua camera potrà godere di una vista speciale sulla città dove potrà rilassarsi e concentrarsi per prepararsi al meglio per questo importante torneo. Extra lusso ovviamente, visto che la camera più economica ha un presso di 342 euro a notte con colazione inclusa. La più costosa, invece, è la suite da 4100 euro a notte. Insomma, Sinner non bada a spese, come è giusto che sia. Il tennista è in un periodo molto complicato dal punto di vista psicologico e dovrà affrontare questa importante sfida con grande pressione. L’Hotel di lusso, fra i migliori della città di Torino, lo aiuterà a gestire al meglio lo stress e a godersi anche i momenti di relax.