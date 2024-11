Il coraggio di Fonseca, le parole di Gravina e il record: Camarda verso l’esordio

Camarda debutterà dal primo minuto domani in Cagliari-Milan: i precedenti di Fonseca, le parole di Gravina e il record

Francesco Camarda giocherà titolare in Cagliari–Milan. L’annuncio lo ha dato lo stesso Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della partita che si disputerà domani in Sardegna. Una scelta che sorprende tutti: dopo il trauma cranico di Alvaro Morata in allenamento, si pensava ad un Tammy Abraham dal primo minuto. E invece, il portoghese è pronto a lanciare per la prima volta dal primo minuto il giovanissimo centravanti.

Far debuttare i giovani non è per nulla una cosa nuova per Fonseca. Durante la sua carriera da allenatore, sono tanti i talenti che hanno trovato spazio con lui. Fra questi c’è anche Riccardo Calafiori, oggi protagonista anche in Nazionale. Il caso più clamoroso è quello di Ayyoud Bouaddi, fenomenale centrocampista del Lille, che debuttò l’anno scorso in Conference League a 16 anni e 3 giorni diventando così il più giovane di sempre nelle coppe europee. Il tecnico portoghese, insomma, di coraggio ne ha e nemmeno così poco. “Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. E lui dimostra tutti i giorni che ha qualità“, ha detto il mister in conferenza stampa. Inoltre, dietro la sua scelta c’è anche una motivazione tattica: Camarda è meglio di Abraham per fare un certo tipo di lavoro in fase offensiva.

Camarda titolare in Cagliari-Milan, superato anche Donnarumma

Camarda è stato fin da subito coinvolto in prima squadra da Fonseca. Spesso ha lavorato a Milanello con lui e, soprattutto, nei momenti di necessità è sempre stato convocato. E ha anche giocatore: ha debuttato in Champions League contro il Club Brugge, diventando così il più giovane italiano di sempre, e ha pure segnato un gran gol, poi annullato dal Var. Un’altra presenza in questa stagione l’ha fatta contro il Napoli.

L’intenzione di Fonseca è quindi molto chiara: Camarda anche se giovanissimo lo spazio lo avrà eccome. Ed è per questo che hanno stupito e non poco le recenti dichiarazioni di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, che di recente si lasciò andare ad assurde dichiarazioni (fra le tante): “I talenti in Italia li abbiamo ma non giocano. Ad esempio mi viene in mente Camarda“. Nessun riferimento invece ad esempio a Cesare Casadei e Simone Pafundi, fra i migliori talenti del calcio italiani: il primo ceduto dall’Inter al Chelsea, il secondo costretto ad emigrare in Svizzera per raccogliere qualche minuto. Ultimo punto: con il debutto di domani a Cagliari, Camarda supererà anche Donnarumma (di un solo giorno) come il più giovane di sempre ad esordire dal primo minuto con la maglia del Milan. L’ennesimo record di un ragazzo che sembra destinato a scrivere la storia. E se può farlo, è anche grazie a Fonseca.