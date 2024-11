No secco, il Milan non ha dubbi: chiuse le porte

La vittoria in casa del Real Madrid ha acceso l’entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che ora sperano di dare continuità ai risultati anche in campionato.

Un successo che ha cambiato diversi punti di vista in casa rossonera, anche per quello che riguarda il mercato con la società pronta a ribadire un “no secco” ad un’altra big europea per un proprio calciatore.

Paulo Fonseca ha puntellato la sua panchina con la grande partita che il suo Milan ha messo in mostra al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il successo per 1-3 ha rilanciato i rossoneri in Champions League con Maignan e compagni che ora vedono certo il passaggio del turno ai playoff con la speranza di poter competere per un posto tra le prime otto. Nel frattempo la società guarda con ottimismo anche al mercato di gennaio ribadendo la chiusura ad una big europea per una delle stelle dell’organico.

Milan, ancora un no sul mercato: niente cessione

Il momento difficile che stava vivendo Rafael Leao con la maglia del Milan ha portato il Barcellona a farsi avanti nuovamente per l’attaccante portoghese cercando di sfruttare la situazione per portarlo in blaugrana ad un prezzo conveniente.

La sontuosa prestazione fornita dal numero 10 sul campo del Real Madrid ha però definitivamente convinto la società a puntare ancora sul talento portoghese che ha saputo riconquistare la fiducia del proprio allenatore. Il Milan, lato società, è convinto che Leao possa essere una delle colonne della squadra sia ora che in futuro e non ha intenzione di cederlo se non di fronte ad una proposta irrinunciabile che superi i 100 milioni di euro.

La speranza del club e di Paulo Fonseca è che Leao riesca a dare continuità a questo tipo di partite anche in campionato mostrando la stessa intensità e lo stesso spirito di sacrificio che è stato in grado di far vedere a Madrid. Non è in programma alcuna cessione eccellente nel mese di gennaio mentre, per quello che riguarda l’estate, il Milan si siederà a parlare con altri club per Leao solo di fronte a maxi offerte.

La sensazione è che Leao sarà titolare anche nella trasferta di Cagliari, l’ultima partita di campionato prima dello stop per le gare delle nazionali con il Milan che non può permettersi passi falsi se vuole tenere il ritmo delle squadre che lo precedono in classifica. Fonseca, con ogni probabilità, confermerà l’undici mandato in campo a Madrid.