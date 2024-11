Può essere ceduto per 60 milioni: Milan, è il colpo da fare

I rossoneri devono investire su un centravanti importanti nelle prossime sessioni di mercato: ecco il colpo da fare

Il Milan ha iniziato a giugno un nuovo percorso. Dopo il quinquennio positivo con Stefano Pioli, è iniziata l’era Paulo Fonseca, un allenatore totalmente diverso con principi di gioco più moderni e in linea con le attuali richieste. C’è stato anche un altro cambio epocale: l’addio di Olivier Giroud in scadenza di contratto e l’arrivo di Alvaro Morata.

Lo spagnolo è arrivato al posto di quello che era il primo grande obiettivo: Joshua Zirkzee. L’idea era di costruire sul centravanti olandese il nuovo corso, per il presente e per il futuro. Purtroppo però l’affare non è andato in porto e il giocatore ha scelto di andare al Manchester United (ma forse se ne sta già pentendo). Il Milan con Morata, come si suol dire, ci ha messo una pezza (e che pezza!) ma è chiaro che nelle prossime sessioni di mercato sarà importante investire su un profilo giovane sul quale costruire i prossimi anni. Attenzione ad un ritorno di fiamma per Zirkzee, sempre più in difficoltà coi Red Devils, ma l’acquisto da fare è un altro – e il prezzo non è così proibitivo.

Milan, ecco l’attaccante: cifre enormi ma non proibitive

Mentre il Milan dominava e vinceva contro il Real Madrid, allo stadio José Alvalade lo Sporting Lisbona portava a casa un altro clamoroso risultato: 4-1 al Manchester City, e nel tabellino c’era tre volte il nome di Victor Gyokeres. Reduce da una stagione incredibile da 43 gol in 50 partite, l’attaccante svedese si sta confermando su livelli altissimi ed è ormai la prossima annunciata plusvalenza dei portoghesi.

Il suo nome è stato accostato spesso ai rossoneri negli scorsi mesi ma la clausola da 100 milioni non lo ha mai reso un obiettivo concreto. La notizia che arriva dalla Germania però cambia un po’ le carte in tavola: come riportato da Florian Plettenberg, fra lo Sporting Lisbona e il calciatore c’è un accordo per la cessione fra i 60 e i 70 milioni. Certo, parliamo di una cifra incredibilmente alta, ma non così proibitiva per un Milan che da due anni fa registrare numeri record nel bilancio. Inoltre, la squadra rossonera è praticamente completa: nella prossima sessione estiva di mercato potrebbe essere necessario un solo acquisto, il centravanti, e Gyokeres è esattamente quello di cui questa squadra avrebbe bisogno per il presente e anche per il futuro. Lo svedese, che potrebbe trovare in Ibrahimovic un motivo in più per venire a Milano, ha 26 anni ed è quindi nel pieno della sua maturazione. Ha ancora tanti anni di carriera davanti e con i rossoneri potrebbe trovare la definitiva consacrazione.