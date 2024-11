Retroscena sul rigore di Vinicius: il “cucchiaio” gli è stato consigliato

Goal contro il Milan tutt’altro che scontato per Vinicius che ha segnato con il cucchiaio dagli undici metri, gesto che sembra gli abbiano consigliato.

Segnare con il cucchiaio da calcio di rigore non è mai una scelta facile. Sia perché se sbagli devi poi vedertela con i tuoi compagni, sia perché se invece segni deve poi fare i conti con l’ira degli avversari quasi mai disposti ad accettare un gesto così beffardo. Insomma, scelta tutt’altro che banale quella di Vinicius.

L’esterno del Real Madrid aveva accorciato le distanze al Bernabeu contro il Milan segnando dal dischetto, ipnotizzato Mike Magnain che non si aspettava di certo di vedere il brasiliano realizzare dagli undici metri in quel modo. Scelta, quella del mancato Pallone d’Oro, che ha fatto discutere tantissimo nelle ultime ore. Non solo per la decisione presa, come detto spesso divisiva, ma piuttosto per un particolare retroscena.

Sembra infatti che sia stato qualcuno in particolare a suggerire a Vinicius di calciatore così il rigore contro il Milan. Chissà se avesse sbagliato quale sarebbe stata la reazione da parte di chi gli ha consigliato di presentarsi in quella maniera contro uno dei portieri più forti del mondo.

Real Madrid-Milan, cosa è successo prima del rigore di Vinicius

Alla fine è tutto però andato per il meglio, almeno in quella circostanza visto che a vincere alla fine ci ha pensato il Milan. Tuttavia, secondo quanto mostrato da Sky Sport nelle ore successive al match di Champions League, l’idea di realizzare il cucchiaio sarebbe arrivata direttamente dalla panchina del Real. Chi ha potuto vedere la panchina Blancos si sarà sicuramente accorto del gesto inequivocabile di Dani Ceballos.

Poco prima di vedere Vinicius presentarsi sul dischetto per battere il calcio di rigore, il suo compagno di squadra ha mimato con le mani quello che sarebbe stato il gesto del brasiliano. Se quella di Ceballos sia stata una semplice intuizione, perché evidentemente conosce bene la stella verdeoro, oppure un vero e proprio consiglio, non è facile saperlo. La cosa certa è che i due in quel momento erano sulla stessa lunghezza d’onda.

Goal sicuramente importante per Vinicius, almeno per le statistiche, e poco amaro per il Milan che nonostante tutto è riuscito a tornare a casa con il bottino pieno. Ora la classifica unica della Champions è tornata a sorridere ai rossoneri, in lotta per il passaggio del turno, ma non ai Blancos dai quali ci si aspettava sicuramente un cammino diverso.