Verstappen ha attaccato Perez: ora è guerra totale

La frecciata di Verstappen senior a Perez, la situazione del pilota messicano è complicata : Red Bull verso una decisione netta?

Il 2024 di Sergio Perez è stato indubbiamente deludente nel complesso. Dopo un buon inizio, i risultati sono venuti a mancare e ciò ha creato non pochi problemi alla Red Bull. Infatti, la scuderia ha perso la leadership nella classifica costruttori ed è terza, dietro sia alla McLaren sia alla Ferrari. Anche se è il titolo piloti quello più importante, e certamente finirà Max Verstappen, a Milton Keynes ci tenevano a fare bottino pieno anche nell’attuale campionato di F1.

L’ultimo podio in gara del pilota messicano risale al 21 aprile in occasione del Gran Premio della Cina a Shanghai, dove si classificò terzo. Vero che nella seconda metà della stagione la Red Bull è stata meno forte, essendoci stata una crescita della McLaren e poi anche della Ferrari, però Checo ha faticato troppo. A Baku sembrava avere il potenziale per tornare sul podio, era tornato competitivo, ma un incidente evitabile con Carlos Sainz ha rovinato tutto. I recenti GP sono stato deludenti e sembra che all’interno del team sia ormai sorta concretamente l’idea di non confermarlo per il 2025, nonostante un contratto che sarebbe valido fino al 2026.

Red Bull F1, Perez rischia il posto nel team

Quando la Red Bull ha deciso di rinnovare con Perez, sono rimasti tutti stupiti. Soprattutto considerando che l’accordo firmato è di durata biennale. Esistono quasi sempre delle clausole che permettono la separazione anticipata, però la scuderia di Milton Keynes avrebbe dovuto riflettere di più prima di decidere di prolungare il contratto a Checo.

Nell’ultimo periodo si sta parlando dell’interesse della Red Bull per Franco Colapinto, talento argentino legato contrattualmente alla Williams che ha ben impressionato quando è stato chiamato a rimpiazzare Logan Sargeant. Per liberarlo, serve pagare e la cifra trapelata è di ben 20 milioni di dollari. Anche l’Alpine sembra interessata, nonostante abbia già annunciato Jack Doohan come prossimo compagno di squadra di Pierre Gasly. Un’opzione low cost per la scuderia di Milton Keynes è Liam Lawson, già sotto contratto e ora in Racing Bulls con Yuki Tsunoda. Pure al giapponese piacerebbe un’occasione a fianco di Verstappen.

Jos Verstappen, padre di Max, ha parlato a Viaplay dell’ipotesi che Lawson sostituisca Perez: “Non sono contrario a questo scenario. Liam sta facendo molto bene e credo che sia pronto a fare un passo avanti. Lasciamogli finire la stagione e acquisire fiducia, poi il team deciderà. È meglio se c’è qualcuno competitivo e che spinge Max a migliorarsi. Questo aiuta sempre, vedremo“. Verstappen senior ha una sua opinione abbastanza chiara, anche se non ha voluto infierire troppo sul messicano.