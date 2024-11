@ML – Scaroni provoca l’Inter: “Sono presidente dell’unica squadra di Milano” (VIDEO)

Le dichiarazioni dall’evento organizzato presso il Flagship Store AC Milan: Scaroni ha punzecchiato l’Inter.

A dicembre il club rossonero compie il suo 125° compleanno e oggi è stata inaugurata la mostra fotografica en-plein-air “125 anni di Milan” al Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano. Un’iniziativa creata per condividere la storia del Diavolo tramite 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline.

All’evento hanno preso parte il presidente Paolo Scaroni, l’allenatore Paulo Fonseca e il difensore Matteo Gabbia. Presente anche Mauro Tassotti, grande ex. Non sono mancate delle dichiarazioni dei protagonisti.

Milan: le parole di Scaroni e Fonseca

Scaroni è stato il primo a prendere la parola e ha anche lanciato una frecciata all’Inter: “Io sono vicentino, sono arrivato a Milano per fare la Bocconi e mi perdevo per strada. Non riuscivo a ricordare bene dove fosse San Babila, pensate un po’. Pensare che tanti anni dopo sono presidente dell’unica squadra di Milano… Perché diciamo la verità: ce n’è una sola vera a Milano. Mi dà un’emozione incredibile. Pensate poi che sono presidente da quasi sette anni, ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni di storia del club e adesso anche i 125“.

Poi è toccato a mister Fonseca: “Il Milan è un club universale. Quando sono arrivato è stato facile capire la dimensione del club. Magari per i tifosi che sono in Italia è un po’ più difficile vedere la dimensione, ma io vengo dal Portogallo e ho lavorato in Ucraina e in Francia. La dimensione del Milan è impressionante per i tifosi all’estero. A volte non sappiamo qual è la vera grandezza del club. Ho sempre seguito il Milan, da quando ero piccolo in Portogallo. Difficile non ricordare la squadra che ha vinto le Champions League con Tassotti, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gulli, van Basten, Costacurta… Sono tanti e mi ricordo bene di quei tempi, di come il Milan ha marcato la storia del calcio con questi giocatori”.

🔴⚫️ Paulo Fonseca: “Il Milan è universale, quando sono arrivato qui è stato facile capire la dimensione di questo club”. 🎥 @MartinSa1988 #SempreMilan #ACMilan pic.twitter.com/138hrLnBvg — MilanLive.it (@MilanLiveIT) November 11, 2024

Successivamente ha preso la parola Gabbia: “La vittoria dello Scudetto è stata pazzesca. È stato un momento bellissimo. Durante il viaggio per Reggio Emilia vedevamo le tante persone che ci seguivano e ci incoraggiavano, i tanti tifosi e le tante bandiere. Ci porteremo nel cuore per sempre quel momento e ci ha legato per sempre.

Rappresentare il Milan in Europa è una grande responsabilità. Ci hanno lasciato una grande eredità, serve grande impegno e anche un po’ di tempo ma stiamo cercando di scrivere la storia come hanno scritto Tassotti e gli altri. Siamo anche riusciti a toglierci qualche soddisfazione, come la settimana scorsa a Madrid“.