Castillejo in Serie A, colpo a zero: ritorno improvviso

Lo spagnolo potrebbe tornare in Serie A per la terza volta: dopo aver vestito le maglie di Milan e Sassuolo, ecco un’altra opportunità

Samu Castillejo è ancora svincolato dopo la scadenza a giugno del contratto col Valencia. L’esterno spagnolo, che ha trascorso anni importanti al Milan, fra cui quello dello Scudetto, dopo l’avventura in prestito al Sassuolo non ha ancora trovato una nuova squadra. Nel frattempo si sta godendo la famiglia e il tempo libero ma l’idea, a 30 anni ancora da compiere, è di tornare il prima possibile.

Castillejo sta solo aspettando l’offerta giusta per poter tornare in campo. Al momento, infatti, ha rifiutato tutte le proposte: vuole la squadra migliore per lui. E rientrare in Italia di certo non gli dispiacerebbe. Nel nostro paese si è sempre trovato molto bene, fin dai suoi anni in rossonero: seppur non sia mai riuscito ad incidere in maniera forte, è stato un elemento importante per professionalità ma soprattutto per la sua capacità di fare gruppo. Elementi chiave anche per la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021 2022 (dove tra l’altro fu decisivo con l’ingresso per la rimonta in quel clamoroso Milan-Verona). Nei suoi anni in rossonero ha avuto anche la possibilità di lavorare (per un brevissimo periodo) con Marco Giampaolo, che più volte ha espresso pubblicamente la stima nei suoi confronti. E chissà che…

Castillejo e Giampaolo di nuovo insieme, clamorosa idea

Giampaolo è tornato. L’ex allenatore di Milan, Torino e Sampdoria è stato scelto da Pantaleo Corvino per sostituire Luca Gotti al Lecce: per lui contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo. La firma è ufficiale da poche ore. L’obiettivo è quello di salvarsi, così da guadagnarsi la permanenza. Per lui, e per il Lecce, sarà fondamentale anche il mercato di gennaio.

Il Lecce ha una buona rosa per permettere a Giampaolo di esprimere al meglio le sue idee di calcio ma c’è bisogno di rinforzi. Visto che Castillejo è libero, e fra i due c’è stato un ottimo rapporto in quei pochi mesi al Milan, non è da escludere che Corvino possa fare uno dei suoi colpi di genio e riportare lo spagnolo in Italia. In giallorosso, Castielljo ritroverebbe anche Ante Rebic, un altro protagonista degli ultimi anni milanisti. Insomma, per ora parliamo solo di una suggestione, ma lo svincolato Castillejo può diventare un’ottima opportunità di mercato per il Lecce, soprattutto se Giampaolo dovesse decidere di giocare con il 4-3-3 (in una recente intervista a Il Terzo Uomo ha detto che per lui oggi è difficile portare avanti il suo storico 4-3-1-2 perché è necessario coprire le ampiezze).