Ritorno di fiamma Milan: colpo in Serie A a gennaio

Il Milan ha rimesso gli occhi su un vecchio obiettivo di mercato con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo per un giocatore della Serie A durante gennaio.

C’è grande amarezza in casa Milan dopo il pareggio arrivato in casa del Cagliari che ha rallentato di nuovo la marcia degli uomini di Paulo Fonseca in questo campionato.

Una serie di risultati altalenanti per il Milan in questa prima parte di stagione che ha complicato la situazione in casa rossonera. La dirigenza sa di dover intervenire in sede di mercato per andare a rinforzare un organico non completo con Fonseca che ha fatto le sue richieste alla dirigenza. Nel mirino di Ibrahimovic e Moncada è finito un calciatore che già in passato è stato seguito dai rossoneri senza però riuscire a chiudere l’affare.

Milan, si torna su un vecchio obiettivo di mercato

Uno degli obiettivi del Milan è Ivan Ilic. Classe 2001, il centrocampista serbo è stato nel mirino dei rossoneri già durante il mercato di gennaio senza però riuscire a trovare l’accordo con il Torino. La speranza di Ibrahimovic e Moncada è quella di convincere Cairo a far partire il giocatore durante la prossima sessione di trattative sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista è stato molto vicino dal lasciare Torino e la Serie A durante la scorsa estate con lo Zenit San Pietroburgo che era ad un passo dall’intesa con calciatore e società per assicurarsi il suo cartellino. Rimasto in granata è stato condizionato da un infortunio nelle ultime settimane ma è pronto a tornare ad essere un punto fermo della formazione di Paolo Vanoli.

Valutato circa 18 milioni di euro dal Torino, l’ex centrocampista del Verona potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Il Milan vorrebbe infatti valutare l’adattamento del serbo in un ambiente diverso prima di sborsare una cifra così ingente per acquistarlo a titolo definitivo. Resta da capire se il Torino sia disposto a perdere una pedina così importante a campionato in corso considerato il fatto che dovrà già fare a meno di Zapata per tutto il resto della stagione.

Ilic andrebbe a prendere il posto che in rosa doveva essere occupato da Ismael Bennacer. L’algerino tornerà dall’infortunio il prossimo febbraio ma le condizioni fisiche dell’ex Empoli non fanno stare tranquilla la società rossonera. Due infortuni gravi nel giro di due anni hanno condizionato e non poco la carriera dell’algerino, in precedenza punto fermo della rosa del Milan.