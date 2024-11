La rottura del crociato cambia il destino del bomber del Milan: colpo a gennaio

Il Milan a gennaio può dire addio ad un giocatore. Spunta la pretendente straniera: il colpo può concretizzarsi “grazie” all’infortunio.

La priorità, a gennaio, consisterà nel prendere un centrocampista di qualità in grado di alternarsi a Youssouf Fofana e a Tijjani Reijnders davanti alla difesa. Diversi i nomi valutati, come ad esempio Samuele Ricci del Torino e Johnny Cardoso in forza al Betis. Al tempo stesso, però, non si esclude l’arrivo di un centravanti. Prima, però, andrà sfoltito il reparto offensivo: Paulo Fonseca, in tal senso, ha già le idee chiare su chi andrebbe sacrificato per incamerare risorse fresche da reinvestire.

L’indiziato speciale risponde al nome di Luka Jovic, scivolato indietro nelle gerarchie rossonere al punto da recitare il ruolo della comparsa. Il serbo, fin qui, ha collezionato appena 3 presenze in campionato per un totale di 78 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. La sua ultima presenza risale al 27 settembre: da quel momento in poi è sparito dai radar, tra problemi fisici e scelte tecniche del tecnico portoghese. Il feeling tra i due non è mai scattato e, salvo sorprese, alla riapertura del mercato la dirigenza, complice anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, provederà a piazzarlo altrove.

Una destinazione possibile è il Galatasaray, ancora sotto choc a causa del grave infortunio rimediato da Mauro Icardi. L’argentino ex Inter, durante il match di Europa League vinto ai danni del Tottenham lo scorso 7 novembre, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La sua stagione, di fatto, può essere considerata conclusa. Una mazzata per i giallorossi, che ad inizio anno avranno quindi la necessità di sostituirlo. Il preferito, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, è proprio Jovic in virtù della sua esperienza in ambito internazionale.

Mercato Milan, il rossonero può andare via: ecco la prossima destinazione

Il Milan, dal canto suo, non si opporrà alla partenza del 26enne. Anzi, è pronto ad agevolarla così da incassare nuovi fondi e tagliare lo stipendio da lui percepito. Contatti veri e propri tra i due club non sono ancora scattati tuttavia la pista può diventare rovente da un momento all’altro. I turchi, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Torino, rimasto orfano di Duvan Zapata (pure lui ko).

Si preannuncia quindi un gennaio quanto mai impegnativo per il Milan: servono innesti, e partenze remunerative, per continuare a dare la caccia allo scudetto.