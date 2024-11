Lo vuole Ranieri, lascia il Milan per andare alla Roma

La Roma ha messo gli occhi su un giocatore del Milan in vista della prossima stagione con i giallorossi che sono pronti a chiudere un importante colpo in vista di gennaio.

L’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma ha dato il via ad un nuovo corso in casa giallorossa con i capitolini che sono al terzo tecnico dall’inizio del campionato.

L’ex allenatore del Cagliari ha parlato a lungo con la dirigenza prima di arrivare ad un accordo che potrebbe vederlo in futuro con un ruolo dirigenziale all’interno del club. Si è parlato molto anche di calciomercato ed uno dei nomi fatti dall’allenatore romano riguarda un calciatore del Milan che, in vista della prossima sessione di trattative potrebbe salutare i rossoneri. Un colpo low cost che andrebbe a soddisfare le esigenze di entrambi i club.

La Roma guarda in casa Milan: colpo a gennaio

Davide Calabria è finito nel mirino della Roma. Il terzino del Milan sembra destinato a salutare i rossoneri durante il mercato di gennaio avendo un contratto in scadenza nel giugno del 2025 con la società pronta a cercare di monetizzare dalla sua partenza.

I rapporti tra Milan e Roma sono ottimi come dimostrano gli affari chiusi in extremis riguardanti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham che si sono trasferiti nelle ultime ore di mercato rispettivamente alla Roma ed al Milan. I giallorossi sono alla disperata ricerca di un terzino destro, un ruolo che non è stato coperto durante la sessione di mercato estiva ed hanno individuato in Calabria il profilo giusto per la seconda parte di campionato.

L’ormai ex capitano del Milan è scivolato indietro nelle gerarchie di Paulo Fonseca complice anche l’infortunio che lo ha colpito in questa prima parte di stagione. Il tecnico portoghese vede Emerson Royal come titolare della fascia con Filippo Terracciano che è diventata una valida alternativa anche per quello che riguarda il ruolo di terzino destro. La speranza del Milan è di riuscire a cedere Calabria anche a fronte di un’offerta da 3-4 milioni di euro per non perderlo poi a zero a giugno.

Il terzino destro sa che le trattative per il rinnovo del contratto con il Milan sono ferme ormai da tempo ed è destinato a salutare al termine del campionato in corso. Nel caso in cui dovesse giungere l’offerta da parte della Roma, la sua partenza da Milanello potrebbe essere anticipata già al mese di gennaio.