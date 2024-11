Sainz in Williams prima del previsto: tifosi Ferrari di sasso

L’avventura di Sainz in rosso è ormai agli sgoccioli e quella in Williams inizierà ben prima del 2025: adesso è ufficiale.

La notizia del mancato rinnovo con la Ferrari è stata molto deludente per Carlos Sainz, che però ha dovuto farsene una ragione e cercare la migliore soluzione possibile per il suo futuro. Ha sperato in una chiamata da parte della Red Bull oppure della Mercedes, ma non è arrivata e alla fine ha dovuto ripiegare sulla Williams.

La scuderia di Grove gli ha fatto firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno e che contiene anche una clausola che gli permette di andarsene anticipatamente in caso di offerta di un top team. Il pilota spagnolo è ben consapevole del cambiamento di ambizioni che avrà dal 2025, dato che probabilmente già il solo fatto di andare a punti sarà accolto come un successo nel box. Forse non sarà facile adattarsi immediatamente alla nuova realtà, ma prima lo farà e meglio sarà per lui.

F1, Carlos Sainz in Williams: la data del debutto

Le alternative alla Williams erano Alpine e Sauber, Sainz ha deciso di sposare il progetto di una della scuderie più vincenti della storia della F1, anche se da diversi anni è nelle ultime file ed è lontanissima dai top team. La sua speranza è che il team riesca ad azzeccare la macchina 2025 per consentirgli di essere in zona punti. Anche se va detto che il team principal James Vowles ha dichiarato che il prossimo anno sarà di sacrificio per prepararsi al cambio di regolamento che avverrà nel 2026: “Sainz e Albon lo sanno, nel 2025 sarà dura. Ma non sono preoccupato, perché potremmo prenderci un vantaggio sui rivali per il 2026. Abbiamo deciso di sacrificare la prossima stagione. Ciò non significa che saremo in coda al gruppo, però sarà un anno difficile“.

La stessa scelta della Williams potrebbe essere fatta da altre squadre concorrenti, quindi per Carlos andare in Alpine (che dal 2026 passerà ai motori Mercedes) o in Sauber (dal 2026 diventerà Audi) non sarebbe stato molto diverso. In questo momento il madrileno è concentrato sul finale di stagione con la Ferrari, ha vinto due gare e vorrebbe fare tris in una delle prossime tre gare. Mancano Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi come tappe di questo calendario 2024. La prossima negli Stati Uniti potrebbe essere favorevole alle caratteristiche della SF-24, vedremo se la scuderia di Maranello riuscirà a prevalere.

Sicuramente Sainz proverà delle emozioni nell’ultimo GP ad Abu Dhabi, dove correrà per l’ultima volta con la Rossa. Sullo stesso circuito farà anche il suo debutto al volante della Williams nel test Pirelli organizzato per martedì 10 dicembre. La Ferrari ha dato il via libera al pilota spagnolo, cosa che invece non ha ricevuto per poter schierare Lewis Hamilton: l’esordio del sette volte campione del mondo di F1 avverrà solo nel 2025.