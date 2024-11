Tonali al Milan: c’è la data, il ritorno fa impazzire i tifosi rossoneri

Il Milan è pronto a riportare in Italia Sandro Tonali: questo è il piano della società rossonera.

Sandro Tonali si sta piano piano riprendendo tutto: club, Nazionale e tra poco anche il Milan. Solo poche apparizioni per lui al primo anno in Premier League, colpa della squalifica che a ottobre scorso lo ha allontanato del campo per praticamente tutto il resto della stagione. Ora, però, i problemi legati al calcioscommesse che hanno coinvolto lui e alcuni compagni azzurri sembrano acqua passata.

Tonali è tornato e in azzurro, durante la pausa per la Nations League, ha anche segnato al Belgio il goal vittoria che ha permesso all’Italia di accedere ai quarti di finale del torneo. La sua è senz’altro una bella storia di sport che potrebbe presto culminare con il ritorno in Serie A.

I tifosi del Milan non lo hanno dimenticato e nemmeno lui ha dimenticato i colori rossoneri. Al Newcastle può confrontarsi con i migliori giocatori in circolazione, il campionato inglese è sicuramente quello più ricco di campioni, ma la nostalgia per il Belpaese comincia ad essere tanta. Il club meneghino ha già studiato il piano per l’assalto.

Calciomercato Milan, arriva Tonali: ecco quanto torna in Serie A

La cosa certa è che i bianconeri inglesi non lo lasceranno certamente andare via a cuor leggero visto che appena un anno fa, era luglio del 2023, hanno sborsato ben 60 milioni per il suo cartellino. Quindi per il ritorno a Milanello bisognerà aspettare un po’. Pare infatti che il Milan stia preparando l’assalto al giocatore che non avverrà però prima del 2026.

Anno in cui la Nazionale spera di fare il proprio ritorno nella Coppa del Mondo. In quel periodo la società rossonera tenterà l’assalto sperando di poter pagare il cartellino del proprio figliol prodigo qualcosa in meno. Nel 2026 mancheranno due anni esatti alla scadenza del contratto di Tonali e questo potrebbe facilitare le cose al Diavolo che avrà anche il tempo di mettere via soldi utili per chiudere il colpo.

La sensazione è che il Milan aprirà presto un nuovo ciclo e lo farà vendendo qualche calciatore illustre. Il nome diventato rovente nelle ultime settimane è quello di Rafael Leao, apparentemente fuori dal progetto rossonero. Il portoghese ha diversi estimatori in giro per l’Europa e il club è pronto a cederlo, a patto che le richieste del club vengano esaudite.