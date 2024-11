20 milioni sul piatto: il Milan ha individuato il nuovo centrocampista

Il Milan ha individuato il nuovo centrocampista ed è pronto a mettere 20 milioni sul piatto per arrivare al prescelto. Ecco tutti i dettagli

La sosta in casa Milan sta scorrendo via anche come opportunità per fare il punto della situazione per quanto concerne la rosa. Fin qui non è stata una stagione trascendentale per gli uomini di Paulo Fonseca che hanno incontrato diverse difficoltà. Le vittorie nel derby e al “Bernabeu” in Champions contro il Real Madrid ne valgono per dieci ma possono anche aver gettato fumo negli occhi. I rossoneri, infatti, sono pur sempre a “soli” 6 punti nel maxi-girone continentale e in campionato lontani dal sestetto di vertice (seppur con una partita in meno).

La panchina di Paulo Fonseca è più solida rispetto i mesi precedenti ma non cementificata, in attesa di altri riscontri può tornare in bilico in men che non si dica. Questo Milan ha sicuramente bisogno di nuovi innesti sul mercato ed è a questo che sta lavorando la dirigenza, per consolidare i ruoli ad oggi più carenti. Sarà fatto già a partire dal mercato invernale, poi a giugno si andrà con qualche pezzo da novanta.

Milan, arriva il nuovo centrocampista! Idee chiare per la dirigenza

Come può esserlo il colpo da 20 milioni individuato da Furlani e Ibrahimovic per la prossima estate. Il prezzo è tutto sommato alla portata della società e anche al ribasso rispetto il valore che fin qualche mese fa aveva il calciatore. Tutta colpa di un infortunio che l’ha limitato pesantemente.

Lewis Ferguson, infatti, è tornato solo qualche settimana fa dal grave KO subito sul finire della scorsa stagione e di certo al momento il Bologna non si aspetta da lui i colpi di cui era protagonista un anno fa. C’è ancora da mettere benzina nelle gambe e riaffacciarsi con gradualità ad una posizione di spicco all’interno della rosa felsinea. Lo scozzese è alla ricerca di una maglia dal 1′ che prima o poi arriverà. Così come di gol, assist e tutte quelle giocate che lo avevano portato ad essere uno dei centrocampisti più seguiti in Europa.

Diverse squadre erano su di lui prima del KO. Il Milan lo vuole per l’anno prossimo, in modo da dargli vari mesi di rodaggio. La dirigenza è pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro da dare al Bologna. Ad oggi questo è il valore del classe ’99. Ma è chiaro che se dovesse tornare ai suoi livelli pre-infortunio, il prezzo potrebbe salire. A Milanello monitorano la situazione, consapevoli di aver bisogno di un innesto di qualità a centrocampo.