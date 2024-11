Arriva il responso: non ce la fa, salta Milan-Juventus

Assenza importante quella che si prospetta in Milan-Juventus, big match di Serie A in programma sabato prossimo a San Siro alle ore 18

E’ già cominciato il countdown in vista della ripresa della Serie A dopo la settimana di stop per le Nazionali di novembre, l’ultima prevista nel 2024.

Nel prossimo weekend è in programma la 13.a giornata di campionato che si aprirà subito, sabato 23 novembre, con il big match tra Milan e Juventus. Punti importantissimi in palio a San Siro con i bianconeri che, in caso di vittoria, possono superare provvisoriamente il Napoli capolista mentre i padroni di casa, dopo il deludente 3-3 di Cagliari, non possono permettersi altri passi falsi per non perdere contatto dal gruppo di sei squadre, racchiuse in appena due punti in testa alla classifica.

L’emergenza in casa Juve è tutt’altro che rientrata. Anche contro il Milan, infatti, Motta dovrà rinunciare, molto probabilmente, a due infortunati assenti ormai da settimane in seguito ai rispettivi ko muscolari.

Emergenza Juve a San Siro, un assente contro il Milan

Non ci sono buone notizie sul recupero di Nico Gonzalez. L’esterno argentino è out dallo scorso 2 ottobre quando si è infortunato a Lipsia, pochi minuti prima del grave ko in cui è incappato Bremer. Nonostante il mese e mezzo di stop, Gonzalez non è ancora pronto per il rientro. Stando a Sky Sport, sono molto limitate le possibilità di un recupero per la sfida con il Milan. Qualche chance in più, invece, in vista del match di Champions con l’Aston Villa di mercoledì 27 novembre, il quinto per i bianconeri nel girone.

La Juventus, comunque, si prenderà tutte le cautele possibile così come per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano si è infortunato durante il riscaldamento del match contro lo Stoccarda dello scorso 22 ottobre. Rispetto alla situazione di Gonzalez, c’è più ottimismo per il rientro di Douglas Luiz con il Milan, almeno per la panchina.

Il brasiliano sta svolgendo ancora un lavoro personalizzato e la speranza per Motta è che possa tornare in gruppo nei prossimi giorni. Douglas Luiz sarebbe dovuto rientrare già con il Torino prima di una lieve ricaduta dell’affaticamento muscolare che ha costretto la Juve a non rischiarlo, considerato anche l’imminente stop del campionato.

Per quanto riguarda il Milan, Fonseca recupera l’ex di turno Morata dopo il trauma cranica che gli ha fatto saltare la sfida di Cagliari. L’attaccante è già tornato a disposizione con la Spagna in Nations League. Certa, invece, l’assenza di Jovic, ancora alle prese con la pubalgia, oltre a quella di Bennacer che dovrebbe rientrare a inizio anno.