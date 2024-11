La decisione è presa: arriva il sì definitivo, addio Milan

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan a titolo definitivo. Ormai non ci sono davvero più dubbi: la scelta appare essere stata presa

Il Milan è pronto ad incassare dalla cessione del suo giocatore e a mettere a bilancio una buona plusvalenza. Il 2025 sarà l’anno di diversi affari, a partire da quello del centrocampista.

Il Diavolo, non è un segreto, ha voglia di allungare la rosa, consegnando a Paulo Fonseca un nuovo giocatore per la mediana, già nel mese di gennaio. Un giocatore che possa dare il cambio sia a Youssouf Fofana che a Tijjani Reijnders. I nomi più gettonati del momento sono quelli di Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona, ma non sono escluse sorprese. Poi il Milan potrebbe mettere le mani anche su un vice Theo Hernandez, visto che Filippo Terracciano non è riuscito a convincere in pieno Fonseca quando è stato schierato dal primo minuto. Per quanto riguarda altri rinforzi, molto dipenderà dalle eventuali cessioni, ma il 2025 sarà anche l’anno del bomber, che però è atteso in estate.

Milan, addio a titolo definitivo: Adli convince la Fiorentina e Palladino

Un’estate in cui il Milan dovrebbe incassare diversi soldi dalle cessioni a titolo definitivo di quei calciatori che sono andati via in prestito nei mesi scorsi.

Charles De Ketelaere porterà così sicuramente una ventina di milioni di euro, come molto probabilmente farà Pierre Kalulu, che la Juventus dovrebbe trattenere visto il suo rendimento.

Altri soldi, poi, dovrebbero arrivare dall’addio di Yacine Adli. Il centrocampista francese, dopo stagioni complicate, sta avendo continuità a Firenze con Raffael Palaldino che sta dimostrando di credere tanto in lui. Ha trovato anche la via della rete, proprio contro il Milan e ha conquistato i tifosi. La Fiorentina sta così seriamente pensando di tenerselo stretto, versando nelle casse del Diavolo una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro, dopo averne versato due milioni per il prestito. Per Adli ci sarebbe, dunque, un addio a titolo definitivo dopo aver mostrato grande attaccamento alla maglia rossonera. Il Diavolo, però, ha deciso di fare altre scelte e in estate c’è stata così la separazione, che visti i risultati, ha fatto davvero bene a tutti, anche se il Milan adesso è alla ricerca di un nuovo centrocampista, che non sarà però il francese.