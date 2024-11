65 milioni, super cessione Milan: l’affare lascia a bocca aperta

Il Milan di Paulo Fonseca rischia di perdere uno dei suoi grandissimi trascinatori: scippo da 65 milioni di euro all’orizzonte

Saranno giorni di grande attesa quelli che il Milan vivrà, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta. Il big match contro la Juventus avrà un sapore particolare per gli uomini di Paulo Fonseca, perché i rossoneri non potranno più concedersi passi falsi e perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista.

Gli alti e i bassi che il ‘Diavolo’ ha registrato fino a questo momento hanno, di fatto, compromesso parte del percorso fatto soprattutto in Serie A. E così il discorso Scudetto è finito in ghiaccio, in attesa di tempi migliori: la super sfida di San Siro, in tal senso, rappresenta uno spartiacque cruciale per il Milan. Dal campo al calciomercato il passo è breve e da questo punto di vista, sottotraccia, sono già diverse le suggestioni che riguardano il futuro del gruppo rossonero.

Fonseca spera di avere almeno un paio di nuovi rinforzi nel mese di gennaio, visto che la difesa ha concesso troppo fino a questo momento e l’attacco si è rivelato spesso e volentieri sterile, soprattutto nelle giornate ‘no’ di Rafael Leao. Ecco perché sono diversi i nomi messi al vaglio della dirigenza di Via Aldo Rossi che, tuttavia, deve stare attenta anche in ottica uscite. Più di un top club ha mostrato interesse per uno dei big assoluti dello scacchiere rossonero: Fonseca e i tifosi, adesso, tremano.

Milan, che mazzata: in Premier per 65 milioni

‘Caughtoffside‘ riporta l’indiscrezione del ‘Daily Briefing’ che sostiene come Christian Pulisic sia effettivamente finito al centro di diversi interessi in Premier League. Adesso anche il Manchester United, oltre a Liverpool ed Arsenal, sarebbe sulle tracce della stella rossonera.

L’americano sta vivendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera, è un titolare inamovibile per Paulo Fonseca ed i numeri sono dalla sua parte. 15 presenze tra campionato e coppe con 7 gol e ben 5 assist vincenti, contornati da prestazioni da capogiro che hanno portato le big di Premier League a mostrare un forte interesse per l’ex stella del Chelsea. Le difficoltà mostrate dai ‘Red Devils’ in attacco spingono la dirigenza dell’Old Trafford a farsi avanti per un grande colpo. E in questo caso Pulisic potrebbe essere l’ideale.

Il Milan proverà ad opporre resistenza anche se, davanti ad un’offerta da 65 milioni di euro, anche la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe capitolare: sarebbe una proposta irrinunciabile. L’idea United potrebbe però convincere poco Pulisic, vista le difficoltà generali e la grande concorrenza in attacco. I progetti di Arsenal e Liverpool, in tal senso, verrebbero visti con maggiore convinzione dall’americano. Ma, ad ogni modo, ogni eventuale discorso verrà rimandato alla prossima estate: Pulisic, intanto, è sotto contratto col ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2027.