Lo sfogo di Schumacher lascia di sasso il mondo della F1

Mick Schumacher fuori dalla griglia della F1 anche nel 2025: il pilota tedesco ha commentato la sua situazione.

Neppure nel prossimo mondiale di Formula 1 ci sarà spazio per Mick Schumacher, che sognava di avere una nuova occasione e che invece non l’avrà. Sperava che Mattia Binotto lo chiamasse in Sauber/Audi, ad esempio, però gli è stato preferito il 20enne brasiliano Gabriel Bortoleto.

L’esperienza in F1 del figlio d’arte è durata due anni, quelli trascorsi in Haas: un biennio 2021-2022 non facile. Una stagione di debutto in cui ha guidato quella che allora era la peggiore monoposto della griglia, poi ci sono stati dei miglioramenti ed è anche andato a punti in due gare, ma non è bastato per ottenere la conferma. Qualche incidente di troppo ha spinto la scuderia americana a sostituirlo con Nico Hulkenberg.

Nel 2023 la Mercedes lo ha ingaggiato come pilota di riserva e nel 2024 ha anche preso parte al WEC (World Endurance Championship) con l’Alpine. Pur sperando in una nuova chance in Formula 1, ha comunque iniziato una carriera altrove e spera di togliersi delle soddisfazioni in futuro.

Mick Schumacher fuori dalla F1: il commento del pilota

Dopo essere rimasto senza un sedile nel massimo campionato delle quattro ruote, Schumacher ha affidato a Instagram un messaggio che rappresenta un po’ uno sfogo, una riflessione. Chiaramente è amareggiato, però al tempo stesso vuole guardare avanti e trovare delle gioie altrove.

Queste le parole di Mick: “La vita non va sempre secondo i piani e le battute d’arresto possono essere difficili da affrontare. Ma ogni sfida è importante per imparare, crescere e tornare più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia. Il viaggio continua e io sono determinato a risalire“.

Molto maturo il pensiero del figlio d’arte, che ha incassato la decisione presa dai team della F1 ed è pronto a concentrarsi su altro. Dovrebbe comunque rimanere terzo pilota Mercedes e sembra che possa continuare anche la sua avventura nel WEC con Alpine. Si era parlato anche di un ritorno in Ferrari per correre proprio nel Mondiale Endurance, però l’affare non è andato in porto. Avrebbe avuto anche la chance di essere driver di riserva in Formula 1, ruolo che invece dovrebbe andare al cinese Guanyu Zhou, ex Sauber.