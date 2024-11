Al Milan con lo sconto: 15 milioni per il nuovo italiano 

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giovane talento, pronto a diventare un giocatore dell’Italia di Luciano Spalletti

Il calciomercato di gennaio, si sa, è quello delle occasioni. Tutte le squadre sono così alla ricerca della giusta opportunità per migliorare l’organico.

Il Milan, come è noto, vuole aggiungere in squadra un centrocampista, che possa di fatto raccogliere l’eredità di Ismael Bennacer, dando una mano a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, che di fatto in questo inizio di stagione non hanno avuto sostituti. Yunus Musah, infatti, ha dimostrato di esprimersi meglio quando gioca sull’esterno e Ruben Loftus, non ha mai fornito prestazioni di buon livelli. I nomi che si stanno monitorando sono così tanti e molti sono legati alla Serie A: da Ricci a Frendrup, passando per Bondo e Belahyane. In questo momento i giocatori che hanno più possibilità di vestire il rossonero a gennaio sono il danese del Genoa e soprattutto il marocchino del Verona. D’altronde è stato il Direttore sportivo dei gialloblu, Sogliano, solo qualche giorno fa, a lasciar intendere di essere pronto a cedere il classe 2004 alla giusta offerta già durante la prossima sessione di calciomercato. Ma attenzione, come dicevamo, alle opportunità e qualcuna potrebbe arrivare dalla Francia, da quel campionato, la Ligue 1 che Geoffrey Moncada conosce davvero bene.

Calciomercato Milan, occasione Cherki: il prezzo è fissato

Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi della necessità del Lione di vendere per evitare la retrocessione nella Serie B francese.

Sono così diversi i calciatori che potrebbero far comodo al Milan e a Paulo Fonseca. Uno di questi è sicuramente Rayan Cherki. Il classe 2003 è un talento puro seguito in questi anni da top team come Real Madrid e Barcellona, oltre che da squadre di Premie League (Arsenal su tutte). A gennaio può lasciare il Lione per soli 15 milioni di euro (è quanto scrivono i giornali francesi). Un prezzo di saldo che fa gola a diversi club e anche al Milan che cerca qualità sulla trequarti e un calciatore che all’occorrenza possa giocare sull’esterno ma soprattutto dietro la punta come Christian Pulisic. Rayan Cherki, inoltre, potrebbe essere un ‘nuovo’ italiano per il Milan. Come scrivono in Francia la Nazionale di Luciano Spalletti, infatti, si sta dando da fare per portarlo in azzurro, sfruttando le origini pugliesi di uno dei nonni.