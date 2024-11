Clamoroso dalla Spagna: “Leao vuole il Barcellona”

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Leao starebbe spingendo per andare al Barcellona

Rafael Leao è sempre al centro dell’attenzione. Per lui è iniziata una nuova vita al Milan: un giocatore ancora fondamentale sì, ma che deve darsi da fare per guadagnarsi il posto da titolare. Una strada, quella scelta da Paulo Fonseca, un po’ più tortuosa rispetto alla gestione avuta da Stefano Pioli negli ultimi anni. Una decisione che ha portato un bel po’ di accuse, critiche e polemiche all’allenatore.

Le ultime prestazioni di Leao, fra Madrid, Cagliari e Nazionale, però stanno dando ragione a Fonseca: Rafa sembra aver intrapreso la strada giusta, e ha mostrato anche dei miglioramenti, sia con la palla che senza. Ora sembra ragionare un po’ più da attaccante e non solo da esterno dribblomane. Un percorso che avrebbe dovuto fare diverso tempo fa ma… meglio tardi che mai. Intanto dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ad un suo possibile passaggio al Barcellona: se ne era parlato anche negli ultimi giorni del mercato estivo, ma il Milan non ha mai pensato di cederlo. Il Mundo Deportivo ora rilanciare, e anzi aggiunge ulteriori elementi.

“Leao vuole andare al Barcellona”, l’annuncio dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo, molto vicino alle vicende blaugrana, “Leao vuole andare al Barcellona“. Ci sarebbe quindi la volontà da parte dell’esterno portoghese di andare a giocare in Spagna, secondo l’articolo firmato dal giornalista Fernando Polo.

Il Barcellona ha iniziato un nuovo corso durante l’estate con Hansi Flick in panchina: i risultati finora sono straordinari, sia dal punto di vista della qualità del gioco che per punti fatti. I balugrana, dopo anni complicati, è tornato a far divertire con una produzione offensiva clamorosa: le statistiche sui gol realizzati in questo inizio di stagione ne sono una prova. Leao andrebbe a completare il reparto offensivo della squadra, che è alla ricerca di un nuovo esterno da tempi non sospetti. In estate Deco aveva provato a prendere Nico Williams ma senza successo; ora l’attenzione sarebbe di nuovo sul portoghese, che con Yamal e Lewandowski formerebbe un tridente d’attacco come non si vedeva da tempo a Barcellona.

Dal punto di vista del Milan, la situazione è sempre la stessa: Rafa ha firmato poco più di un anno fa un rinnovo importante e con una clausola da 175 milioni, chi lo vuole deve quantomeno avvicinarsi a quella cifra. Considerando la situazione finanziaria attuale dei blaugrana, è difficile pensare che possano farlo davvero. Molti dubbi anche sull’intenzione del calciatore di cambiare aria: ha sempre detto di stare bene al Milan e di sentirsi ormai un leader della squadra.