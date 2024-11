Fonseca non lo vede: il Milan lo cede per 6 mesi

Milan, il calciatore non rientra nei piani di Fonseca: si aprono le porte di una cessione in prestito nella prossima finestra di mercato

Il Milan di Paulo Fonseca sta iniziando a trovare le sue certezze. Con un po’ di fatica, il tecnico rossonero sembra avere finalmente trovato un equilibrio con la squadra, e in particolare con i senatori all’interno della rosa. Equilibrio che non premia però tutti gli elementi del gruppo milanista. Un paio di giocatori sembrano anzi totalmente esclusi dai piani del tecnico portoghese, e anche per questo potrebbero accettare una cessione già nel prossimo mercato invernale.

Chiaramente i big non si muoveranno da Milano a gennaio. I vari Leao, Theo Hernandez, Maignan o anche Tomori, negli ultimi tempi al centro di numerose indiscrezioni di mercato, restano dei cardini su cui Fonseca sta costruendo buona parte delle sue speranze di successo in questa stagione fin qui altalenante.

Altri giocatori poco impiegati in questi primi mesi dell’annata calcistica potrebbero però chiedere una cessione, o comunque potrebbero essere messi sul mercato dallo stesso club per evitare un’eccessiva svalutazione, magari optando per una soluzione in prestito che possa accontentare tutte le parti in causa.

Via dal Milan a gennaio: ipotesi prestito per il terzino dimenticato da Fonseca

Nel reparto arretrato, specialmente sulle corsie laterali, è chiaro che Fonseca abbia trovato delle certezze in Theo ed Emerson Royal. Di certo, non rientrano in alcun modo nei suoi piani calciatori come il capitano Davide Calabria, utilizzato fin qui con il contagocce, e soprattutto Alex Jimenez.

Quest’ultimo, dall’arrivo di Fonseca, non ha mai visto il campo nella prima squadra rossonera, limitandosi a giocare principalmente con il Milan Futuro in Serie C. Troppo poco per un talento su cui la società ha investito negli scorsi anni, e che potrebbe a questo punto cercare di fare esperienza altrove.

Per l’ex canterano del Real si sarebbe in particolare fatto avanti, secondo quanto riferito da AS, il Valencia. Il terzino destro titolare della squadra iberica, Thierry Randall, si è infatti procurato una rottura del legamento crociato, e la sua stagione è praticamente finita. Un infortunio che ha costretto la dirigenza a tornare sul mercato per cercare di rimediare almeno con un prestito che possa colmare la lacuna fino a fine stagione.

Una soluzione, quella del prestito semestrale, che potrebbe essere accettata dal Milan con grande favore, considerando che il club lo ha riscattato dal Real in estate e lo ha blindato con un contratto fino al 2028, un segnale di fiducia importante da parte della società nei suoi confronti.

Per quanto fin qui non sia stato utilizzato da Fonseca, Jimenez resta uno dei talenti su cui il Milan crede maggiormente per il futuro. E anche per questo motivo qualche mese in Liga potrebbe permettergli di acquisire quell’esperienza che in questo momento gli manca per poter essere considerato davvero un vice Theo.