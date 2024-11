L’ex bomber del Milan cambia di nuovo maglia: è fatta per il colpo in Serie A

Un ex attaccante del Milan è pronto a ripartire anche in Serie A: l’affare si può fare a gennaio, i dettagli

Il Milan è al completo in quel di Milanello e si sta preparando per la grande sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. I rossoneri non possono permettersi passi falsi: se Paulo Fonseca vuole provare a rientrare nella corsa Scudetto concretamente, non è più possibile perdere punti pesanti. In particolare sabato in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. E per questo sarà una sfida davvero molto complicata.

Per Fonseca arrivano solo buone notizie: Theo Hernandez, che aveva saltato Italia-Francia a San Siro per un problemino al ginocchio, è recuperato al 100% e si è allenato con il resto del gruppo negli ultimi giorni. Così come Matteo Gabbia, che è quindi completamente a disposizione per sabato e si giocherà una maglia da titolare con Thiaw per affiancare Tomori, che dovrebbe partire sicuramente dal primo minuto. Insomma, il Milan ha tutto ciò che serve per fare bene contro la Juventus. L’importante è entrato in campo con la mentalità giusta come accaduto a Madrid. In attesa poi di gennaio, sperando in qualche rinforzo. Intanto anche le altre squadre di Serie A si stanno rinforzando e un ex rossonero può essere coinvolto in un’interessante operazione.

Un ex rossonero per il Venezia, colpo a sorpresa in attacco

Altre squadre italiane sono in attesa del mercato di gennaio per rinforzare le proprie squadre e raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare, attenzione alle manovre di quei club che vogliono la salvezza ad ogni costo. C’è un giocatore, che ha un passato importante nel Milan, che può diventare l’arma di Eusebio Di Francesco per restare in Serie A con il suo Venezia.

I neopromossi sono alla ricerca di un attaccante che conosca bene il campionato e che possa dare una mano alla squadra in fase offensiva. Fra i profili sul taccuino della dirigenza c’è anche Andrea Petagna, un giocatore che il Milan conosce molto bene. Il centravanti è infatti cresciuto nelle giovanili rossonere ma con la prima squadra non ha mai trovato grande spazio. In altre squadre però si è tolto soddisfazioni importanti come all’Atalanta e alla Spal; ora è di proprietà del Monza, dopo il prestito dello scorso anno al Cagliari, ma con Nesta non gioca. Per gennaio quindi è alla ricerca di una nuova sistemazione e Venezia può essere la soluzione che fa contenti tutti. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi in merito a questa possibilità.