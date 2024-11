PSG-Theo Hernandez, annuncio: tifosi del Milan distrutti

Si torna a discutere del futuro di Theo Hernandez, il terzino sinistro e vice-capitano del Milan molto richiesto sul mercato.

Il Milan è una delle squadre sulla carta più attrezzate per lottare per lo Scudetto, visti i tanti talenti ed i calciatori di livello internazionale. L’avvio di stagione della formazione di Paulo Fonseca è stato però piuttosto traballante e discontinuo, soprattutto per le prestazioni sotto la sufficienza di alcuni leader della rosa.

Un fuoriclasse come Rafael Leao sta tornando con colpevole ritardo solo ora ai livelli migliori. Idem per quanto riguarda Theo Hernandez, punto di riferimento e leader della squadra milanista. L’attuale vice-capitano rossonero non ha vissuto un inizio di stagione così brillante, tanto da essere lasciato fuori dalla formazione titolare nel match contro la Lazio anche per questioni comportamentali.

Il numero 19 è anche uno dei terzini più apprezzati del calcio europeo. Infatti è considerato tra i calciatori più tecnici e completi nel suo ruolo, come confermato anche dal posto fisso da titolare nella Nazionale francese. I rumors di mercato su Hernandez sono continui, anche se il Milan è convinto della sua permanenza a lungo termine, forte del contratto valido fino al giugno 2026.

Il futuro di Theo tutto da scrivere: spunta il retroscena

Il nome di Theo Hernandez è dunque in cima alla lista dei desideri di molti club esteri. Proprio in tal senso è spuntato un retroscena di mercato svelato dal giornalista Mirko Calemme, esperto di calciomercato e corrispondente di Diario AS tra Italia e Spagna.

“Quest’estate sono arrivate alcune offerte importanti per Theo Hernandez dall’estero. In particolare da Bayer Monaco e PSG. La sua priorità resta però il Milan, lui aspetta segnali. La trattativa per rinnovare il contratto non è ancora partita”.

Dunque confermate le voci estive sulle proposte ed i sondaggi concreti nei confronti di Theo. Da mesi si parla del PSG fortemente interessato a riportarlo in Francia, assieme a suo fratello Lucas che già milita nel club parigino. Il rischio è quello di un assalto vero e proprio nel 2025 per il terzino, a cifra che farebbero vacillare sia lui che il Milan.

Tutto dipenderà dalle prossime mosse del Milan, che come detto resta la prima scelta per il futuro di Hernandez. Ma i rossoneri dovranno affrettarsi a preparare un rinnovo a lungo termine prima dell’inizio della prossima sessione di mercato estiva. Evitando gli errori commessi in passato con Donnarumma e Kessie.