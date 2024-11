La foto che scatena la guerra: ora è caos Milan-Inter

Polemica fra tifosi di Milan e Inter sui social: tutta colpa di quella vecchia foto. Ecco cosa è successo nelle ultime ore

Fra Milan e Inter c’è sempre grande rivalità ma anche profondo rispetto. Le società così come i tifosi: vivere il derby a San Siro è sempre una gran bella esperienza. Rapporti ottimi che potrebbero portare anche alla costruzione, insieme, del nuovo stadio: l’arrivo di Oaktree, proprietà americana così come RedBird, ha avvicinato ancora di più le parti, tanto che i rossoneri hanno rimesso in gioco il progetto San Siro dopo che erano andati molto avanti su San Donato.

Insomma, grandi rapporti e amicizie ma anche grandi sfide in campo, come quella recente che ha visto trionfare i rossoneri dopo sei vittorie nerazzurre, e grandi sfide anche sul mercato. Una delle più recenti è stata quella per Marcus Thuram, che nell’estate del 2023 si è liberato a costo zero dal Borussia M’Gladbach. L’Inter ha vinto il tira e molla con il Milan dopo una lunga trattativa: proprio quando i rossoneri sembravano in vantaggio, alla fine Giuseppe Marotta ha aumentato l’offerta ed è riuscito a fargli cambiare idea. Thuram è stato poi decisivo per la vittoria dello Scudetto, tra l’altro proprio in casa contro il Milan.

Thuram scatena la polemica fra i tifosi: tutta colpa di quella foto

Geoffrey Moncada in questi giorni in un’intervista a DAZN ha svelato che avevano provato a prendere Thuram già diversi anni prima, quando ancora giocava nel Guingamp. Poi la scelta è ricaduta su… Rafael Leao. In due occasioni quindi Marcus è stato vicinissimo ai rossoneri: a Milano ci è arrivato comunque ma solo dall’altra parte del Naviglio. E nelle ultime ore ha fatto scoppiare una polemica sui social fra i tifosi per le sue dichiarazioni.

“Una cosa che non farei mai? Tifare Milan“, le parole di Thuram in una recente intervista. Dichiarazioni che hanno ovviamente un solo obiettivo, quello di colpire sempre più nel cuore i tifosi dell’Inter. In realtà Marcus, diversi anni fa, aveva rivelato esattamente il contrario: “Quando mio padre (Lilian, ndr) giocava per la Juventus, io tifavo Milan“, le sue vecchie dichiarazioni. Insomma, un pasticcio però comprensibile.

Oggi Thuram è un elemento chiave della formazione di Simone Inzaghi e ha visto aumentare il suo valore tecnico ed economico. Scegliere i nerazzurri è stato infatti giusto: il gioco nerazzurro valorizza di più le sue caratteristiche, al Milan con Stefano Pioli da punta unica avrebbe fatto molta più di fatica.