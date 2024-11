Svolta Theo Hernandez: rinascita e rinnovo, doppio annuncio prima di Milan-Juve

Tutto il mondo Milan è in attesa di notizie positive che riguardano Theo Hernandez. Il francese ha vissuto un momento non certo esaltante

“Theo Hernandez è un grandissimo calciatore, per me il miglior terzino sinistro del mondo, non ho dubbi. Penso che sia stata solo una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana mi è sembrato più concentrato e motivato che mai: un segnalo importante per vederlo al miglior livello”.

Parole davvero importanti queste di Paulo Fonseca, che in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Juventus, ha puntato forte sul suo giocatore, spazzando via ogni tipo di critica. Stasera, dunque, tutti si aspettano un cambio di passo da parte del terzino sinistro più forte al mondo. Theo Hernandez non ha attraversato per nulla un periodo facile, non riuscendo a dare il giusto aiuto alla squadra. E’ vero che ha trovato la via del gol e realizzato due assist, ma i passaggi a vuoto sono stati diversi. In estate si è presentato con una condizione fisica inaccettabile e poi si è messo in mostra all’Olimpico e a Firenze: dal caso cooling break al rosso. Serve dunque volta pagina, già da stasera contro i bianconeri, e far vedere a tutti di che pasta è fatto Theo Hernandez.

Milan, tempo di rinnovo per Theo Hernandez: il punto della situazione

Una super prestazione contro la Juventus, spazzerebbe via le tante critiche ricevute nell’ultimo periodo e farebbe pensare al rinnovo con maggiore serenità. D’altronde nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Geoffrey Moncada, che ha fatto capire che il prolungamento si farà, essendo il volere di entrambe le parti.

E’, dunque, solo questione di tempo, ma nel futuro di Theo Hernandez appare esserci davvero solo il Milan. Una nuova firma, porterebbe il francese a legarsi, di fatto, a vita ai colori rossoneri. Una scelta sposata dal giocatore, ma anche dalla compagna, Zoe, pronta a regalargli una bambina, dopo la nascita di Theo Junior. Hernandez, dunque, è intenzionato a mettere radici a Milano e in Italia. Per quanto riguarda il nuovo contratto, le parti sono pronte a trovare un accordo sui 6/7 milioni di euro netti a stagione. Così Theo diventerebbe il giocatore più pagato della rosa, insieme chiaramente a Rafa Leao, l’amico con il quale stasera è chiamato a far male alla Juventus.