Ritorna alla Ferrari, l’annuncio lascia di stucco i tifosi

Un pilota non scarta la possibilità di tornare a correre per la scuderia di Maranello in futuro: succederà oppure no?

La Ferrari vuole chiudere al meglio l’attuale stagione di F1 per poi concentrarsi su un 2025 nel quale cercherà di dare l’assalto al titolo. Nella seconda metà del 2024 i valori in griglia sono diventati più equilibrati, il team di Maranello ha fatto dei progressi che fanno ben sperare.

Nel box rosso arriverà Lewis Hamilton, un sette volte campione del mondo che sa cosa significa vincere e che potrebbe dare ulteriore impulso alla crescita della Ferrari con le sue indicazioni. E ci sarà il confermatissimo Charles Leclerc, desideroso di non farsi sconfiggere dal nuovo compagno di squadra e di regalare al Cavallino Rampante il titolo piloti che manca da troppo tempo: l’ultimo è datato 2007, con campione Kimi Raikkonen. C’è grande voglia di tornare al top, già prima di un 2026 che vedrà la Formula 1 affrontare un cambiamento del regolamento tecnico che potrebbe rimescolare un po’ le carte.

Ferrari F1, le parole di Carlos Sainz

L’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Hamilton è stato uno shock per tutti e certamente Carlos Sainz non ha vissuto bene la decisione presa dalla scuderia di Maranello. Essere scaricato prima ancora dell’inizio del nuovo campionato è qualcosa di non facile da digerire. Sperava di potersi guadagnare il rinnovo del contratto grazie ai risultati in pista, però ha dovuto accettare la situazione e cercare un’altra soluzione per il suo futuro in F1. Non ha trovato quella che sognava, dato che ha firmato con la Williams e di conseguenza lotterà semplicemente per andare a punti nel 2025.

Anche se gli è stato preferito un altro pilota, lo spagnolo non ha cambiato approccio nel suo lavoro ed è stato sempre super professionale, portando a casa anche alcuni buoni risultati: due delle cinque vittorie stagionali della Ferrari sono sue (Australia e Messico). Tra lui e il team si è creato un buon rapporto e questo non cambierà negli anni, anche se le parti si separeranno nel 2025.

Sainz, intervistato a racingnews365.com, ha ammesso che non gli dispiacerebbe tornare a vestire la tuta rossa in futuro: “Avrò sempre una porta aperta per la Ferrari. Ma nel breve-medio termine non cambierà il mio impegno verso la Williams e il nuovo progetto. Ora sono concentrato al 100% su questo, poi per il futuro mai dire mai… È stato complicato correre sapendo di dover lasciare il team a fine stagione, però ho sempre fatto del mio meglio per la Ferrari“. Parole chiarissime quelle di Carlos, che ora proverà a chiudere meglio possibile la sua avventura ferrarista prima di proiettarsi su quella in Williams.