Dallo Slovan Bratislava al Milan, svelata la trattativa: “C’era un’offerta”

Il club slovacco ha rivelato che c’è stata una negoziazione con il Milan per un giocatore della squadra allenata da Weiss.

Dopo lo scialbo pareggio casalingo per 0-0 contro la Juventus in campionato, i rossoneri devono preparare la trasferta di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Dopo le ultime vittorie europee contro Club Brugge e Real Madrid, l’obiettivo è proseguire la striscia vincente e cercare di migliorare la classifica.

Nella squadra slovacca gioca anche Juraj Kucka, calciatore che ha militato nel Milan tra il 2015 e il 2017 lasciando dei buoni ricordi e rimanendo legatissimo ai colori rossoneri. Ha fatto di tutto per recuperare da un infortunio in tempo per la partita di martedì e ce l’ha fatta, sarà a disposizione dell’allenatore Vladimir Weiss. È rientrato in patria nell’estate 2022, dopo le ultime esperienze con Parma e Watford. Oggi ha 37 anni e quindi è nella fase finale della sua carriera, però ci tiene a ben figurare.

Milan, piace un talento dello Slovan Bratislava

Lo Slovan Bratislava, vincitore degli ultimi due campionati in Slovacchia e attuale leader della classifica, ha perso i primi quattro march di Champions League e proverà a fare uno scherzetto al Diavolo. Nell’ultima giornata della Nike Liga c’è stato un pareggio per 1-1 contro il Kosice in trasferta, ci sarà grande motivazione nell’affrontare la squadra di Paulo Fonseca.

Nella formazione titolare di Weiss potrebbe esserci spazio anche per Nino Marcelli, 19enne esterno sinistro slovacco che in questa stagione ha totalizzato 26 presenze (10 dall’inizio), 2 gol e 5 assist. Si tratta di un giovane molto interessante e anche il Milan lo aveva messo nel mirino, come rivelato da Ivan Kmotrik Jr, CEO dello Slovan Bratislava, in un’intervista concessa a Sportnet.sme.sk: “È un grande talento, una promessa. Erano in corso delle trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto nessun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee, non concordavamo sui termini“.

Una differenza di vedute sulle condizioni economiche dell’operazione ha bloccato il trasferimento di Marcelli a Milano. Il sito web specializzato assegna un valore di 4 milioni di euro al giocatore, ma Kmotrik non la ritiene sufficiente: “Penso che abbia un valore più alto. Rifiutata un’offerta da 5 milioni? Non specificherò che offerta abbiamo ricevuto. Apprezziamo molto Marcelli e non lasceremo partire per una cifra bassa“. Vedremo se il Milan si farà nuovamente avanti nel 2025. Intanto c’è una sfida di Champions League sulla quale concentrarsi.