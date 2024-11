Gerarchie ribaltate: momento nero per il nuovo arrivo, caos Milan

Un nuovo acquisto rossonero potrebbe rischiare di avere sempre meno posto: dovrà reagire per evitare di essere l’ultima scelta.

Il Milan non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative e anche il recente pareggio nello scontro diretto contro la Juventus ha comportato critiche. Nelle prossime partite sarà fondamentale tornare a vincere e cercare di fare un filotto di vittorie che possa consentire alla squadra di mettersi in una situazione migliore, soprattutto nella classifica della Serie A.

Tra i nuovi acquisti sono sicuramente Youssouf Fofana e Alvaro Morata quelli che stanno facendo meglio, anche se lo spagnolo dovrebbe segnare qualche gol in più. Non ancora convincenti i vari Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Tammy Abraham; quest’ultimo è arrivato in prestito secco, quindi potrebbe essere rimandato tranquillamente a Roma nel caso in cui non dovesse avere un rendimento considerato adeguato alle esigenze rossonere.

Milan, il nuovo acquisto deve reagire

In difesa il Milan si era rinforzato (teoricamente) con due giocatori: Emerson Royal e Pavlovic. Ma mentre il primo continua ad essere preferito a Davide Calabria indipendentemente dalle sue prestazioni, invece il serbo è finito in panchina contro la Juventus. Il rientro di Matteo Gabbia lo ha fatto uscire dalla formazione titolare, dato che Paulo Fonseca ritiene che la coppia centrale migliore potrebbe essere proprio quella composta dall’italiano e da Malick Thiaw.

L’ex Salisburgo aveva giocato dal primo minuto le ultime quattro partite di Serie A, però le sue prestazioni non hanno impressionato. Contro la Juventus è stato preferito a Fikayo Tomori nel momento in cui Gabbia ha avvertito dei crampi ed è stato sostituito, però è stata forse una scelta dovuta alla sua maggiore prestanza fisica e alla maggiore pericolosità che avrebbe potuto avere sui palloni alti, in particolare in situazioni di corner o calci di punizione. In una partita che non si sbloccava, avrebbe potuto essere utile avere i suoi centimetri. Purtroppo, non sono serviti a cambiare il risultato a favore del Milan.

La sensazione è che Fonseca voglia dare continuità alla coppia Gabbia-Thiaw, quindi a Pavlovic e Tomori toccherà lavorare sodo per farsi trovare pronti e provare anche a cambiare le gerarchie. L’inglese è il difensore centrale più veloce della retroguardia rossonera, quindi contro certi tipi di attaccanti potrebbe essere più funzionale la sua presenza. Invece, l’ex Salisburgo è un giocatore più fisico e che può andare meglio contro altri tipi di avversari.