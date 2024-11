Milan, ultima chiamata: torna titolare dopo oltre due mesi

Stasera sarà titolare e completerà il reparto difensivo: tornerà a giocare dal primo minuto in un match di Champions League

Era il 17 settembre, quando giocava la sua ultima partita da titolare, poi tra scelte tecniche e infortuni, non ha di fatto più visto il campo.

Ad ottobre non ha mai giocato, poi a novembre qualche minuto contro Real Madrid, Monza e Juventus per un Davide Calabria finito davvero ai margini del progetto rossonero. E dire che nelle prime uscite stagionali era stato titolare contro Torino e Parma. Il capitano stasera tornerà a giocare dal primo minuto per via del problema alla caviglia di Emerson Royal. Lo ha annunciato Paulo Fonseca in occasione della conferenza stampa.

Un’occasione più unica che rara per il 27enne bresciano, che rischia di chiudere la propria avventura in rossonera da comprimario. La sfida contro lo Slovan Bratislava potrebbe, però, rappresentare per Davide Calabria davvero l’ultima occasione per iniziare a far cambiare idea a Paulo Fonseca e ovviamente al Milan. Il brasiliano è stato fin qui insostituibile, anche se non ha sempre offerto prove convincenti. Sabato sera contro la Juventus, l’ex Tottenham è stato addirittura fischiato al momento del cambio.

Milan-Calabria, rinnovo bloccato: addio vicino

E’ una missione quasi impossibile per Davide Calabria. Il terzino, cresciuto nelle giovanili del Diavolo, ha sperato (spera) di rimanere in rossonero, ma la trattativa per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2025, fra qualche mese, è bloccata.

Al Milan, oggi, non c’è alcuna intenzione di prolungare l’accordo con il giocatore bresciano, che a fine stagione, dunque, farà le valigie, trovando fortuna altrove. Davide Calabria darà tutto, a partire da stasera, per provare a ribaltare un qualcosa che sembra ormai scritto. Il terzino destro in estate potrebbe ripartire dalla Roma, che in passato si è interessato al calciatore. Attenzione, ovviamente, ad altre piste: Calabria potrebbe vivere un’esperienza all’estero, magari in Inghilterra, anche se al momento non si registrano interessi. Più facile sbarcare in Spagna, dove Valencia e Villarreal avevano effettuato dei sondaggi. La squadra che però ha mostrato più interesse è stato il Galatasaray, che ci ha provato in estate ed è pronto a farlo anche a gennaio. Nel futuro del Milan, in quel ruolo, invece, ci sarà spazio per Jimenez, poi anche per Magni, che in questo momento si stanno facendo le ossa con il Milan Futuro e quello Primavera.