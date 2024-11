Slovan Bratislava-Milan, infortunio Pulisic: “Ecco perché sono uscito”

Come sta Pulisic dopo l’infortunio in Slovan Bratislava-Milan, le parole del giocatore nel post-partita

Il Milan porta a casa la terza vittoria in Champions League a Bratislava contro lo Slovan non senza soffrire. O meglio: i rossoneri avevano iniziato benissimo, sia dal punto di vista mentale che di gioco, e sono anche riusciti a sbloccare la gara con il solito Christian Pulisic. Poi però la ripartenza concessa a campo aperto, il pareggio e quel timore di non riuscire a vincere.

Per fortuna però alla fine tutto è andato per il meglio anche grazie all’ingresso di Rafael Leao, autore del 2-1 con un delizioso pallonetto su un altrettanto delizioso passaggio (e velo di Abraham) di Fofana. Ci ha pensato poi l’attaccante inglese a segnare anche il 3-1. Il 3-2 dello Slovan è un gran gol di Marcelli ma anche un clamoroso errore dell’arbitro visto che nell’azione c’erano due falli. La vittoria, comunque, è l’unica nota lieta di una serata difficile, così come lo è anche la conferma di Pulisic, ormai uomo chiave e non solo per i gol e gli assist. E tutti i tifosi, e non solo, hanno temuto il peggio quando ha chiesto il cambio per un problema fisico.

Come sta Pulisic, l’annuncio del giocatore nel post gara

L’americano, che non aveva cominciato da titolare contro la Juve per un problemino post Nazionale, era invece rientrato a pieno regime già nella vigilia di domani. Fonseca, che di Pulisic non fa mai a meno, lo ha messo in campo dal primo minuto oggi e ha avuto ragione: ennesimo gol di una stagione finora davvero clamorosa. E l’infortunio? A parlarne è stato direttamente lui nel post partita.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pulisic ha parlato della partita (“Sì abbiamo vinto ma vogliamo giocare un po’ meglio“) così come del suo infortunio. E l’aggiornamento è dei migliori: “Sto bene, sono uscito per precauzione“, le parole dell’ex Chelsea che quindi non ha alcun tipo di problema e si può considerare già disponibile per le prossime partite. Il Milan tornerà in campo sabato pomeriggio contro l’Empoli in campionato, una partita che, dopo i due pareggi contro Cagliari e Juventus, non si può sbagliare: non per la corsa Scudetto, piuttosto per rientrare il prima possibile almeno fra le prime quattro della classifica. A meno di sviluppi negativi nei prossimi giorni, Pulisic sarà regolarmente in campo, probabilmente con Leao (oggi protagonista con il gol che ha sbloccato squadra e risultato), e Musah.