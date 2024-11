Vice Theo, spunta un nuovo nome: il Milan vuole bloccarlo per giugno

La società rossonera pensa all’acquisto di un terzino sinistro: spunta una nuova opzione per il ruolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che il mercato estivo del Milan sia stato un po’ incompleto e non abbia rinforzato a sufficienza l’organico affidato a Paulo Fonseca. Tra le mancanze c’è sicuramente quella inerente l’ingaggio di un vice Theo Hernandez.

Quando nella prima conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che sarebbe stato Alex Jimenez il sostituto del titolarissimo francese, molti sono rimasti sorpresi. Il 19enne spagnolo predilige giocare a destra e va detto che finora non è mai stato impiegato in Prima Squadra, solo nel Milan Futuro in Serie C. Quando Hernandez è mancato, è stato Filippo Terracciano ad essere adattato sulla fascia sinistra. Fonseca ha dichiarato di apprezzare molto Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile e anche lui aggregato all’Under 23 di Daniele Bonera, però finora non ha ritenuto che ci fosse il momento giusto per dargli spazio.

Calciomercato Milan, affare in Serie A per la fascia sinistra

In vista del mercato di gennaio 2025 stanno già circolando alcuni nomi per il ruolo, però non è chiaro se la dirigenza rossonera interverrà. Un’opzione low cost potrebbe essere Fabiano Parisi, che alla Fiorentina sta trovando poco spazio e che potrebbe lasciare Firenze anche in prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra i club sono buoni, in maglia viola gioca Yacine Adli, che con la squadra di Raffaele Palladino sta facendo bene e che probabilmente verrà riscattato a fine stagione.

Ma nelle ultime ore è emersa una nuova idea per la corsia mancina difensiva del Milan: Jordan Zemura. Secondo quanto rivelato da TuttoUdinese.it, il 25enne anglo-zimbabwese è tra i profili presi in considerazione e ci sarebbe già stata una manifestazione di interesse da parte della società rossonera. Il numero 33 dell’Udinese ha caratteristiche che piacciono a Fonseca.

Al momento non c’è ancora una trattativa, l’idea del Milan sarebbe quella di bloccare subito Zemura e poi accoglierlo a Milanello in estate. Una soluzione che potrebbe essere gradita all’Udinese, che così non perderebbe un titolare a metà stagione. Vedremo se Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani decideranno di farsi avanti con decisione per assicurarsi il nazionale dello Zimbabwe, approdato a Udine nell’estate 2023 a parametro zero dopo l’esperienza al Bournemouth. Transfermarkt gli assegna una valutazione di 5 milioni di euro, ma sicuramente il club friulano ne chiederà 10-15.