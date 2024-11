Comunicato ufficiale, il lutto ha distrutto il mondo del calcio italiano

Lutto nel mondo del calcio, è morto all’improvviso: arriva il comunicato ufficiale che addolora i tifosi

Non sono solo i grandi nomi del calcio italiano, i protagonisti di Serie A, a ricevere l’affetto dei tifosi. Anzi, è spesso nelle categorie inferiori che si legano i rapporti più profondi con i propri giocatori, tecnici e dirigenti, cui ci si affeziona forse in maniera meno interessata, più sincera, più carnale.

Lo conferma in queste ore quanto accaduto in Puglia, in una storica squadra nata nel lontano 1913 e in questo momento relegata nella quinta categoria italiana, l’Eccellenza. Un tremendo lutto ha colpito infatti uno dei grandi protagonisti del club in questione, coinvolgendo tutti i tifosi, attoniti e sgomenti per questa notizia.

A lasciarci all’improvviso è stato Marino Porcelli, fratello di Gianni Porcelli. Due nomi legatissimi, come quelli di tutta la famiglia Porcelli, all’AS Bisceglie Calcio 1913.

Non a caso, lo stesso club nerazzurro ha voluto manifestare il proprio supporto a Gianni in questo momento di dolore con un comunicato ufficiale che ha spiazzato i tifosi: “Tutti i membri del Consiglio Direttivo, lo staff tecnico e organizzativo, oltre ai calciatori della squadra, esprimono le proprie condoglianze per quanto successo. Vogliamo mostrare la nostra vicinanza a Gianni e all’intera famiglia Porcelli, da sempre legata al nostro territorio e ai nostri colori“.