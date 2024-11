Asse Milan-Monza, da Bondo a Maldini

Milan e Monza possono tornare a fare affari nell’immediato: ecco la situazione legata a Bondo e Daniel Maldini

Ismael Bennacer è pronto a tornare, ma le notizie legate al possibile colpo a centrocampo del Milan continuano a riempire le pagine dei quotidiani sportivi.

Sono, d’altronde, diversi i profili che piacciono al Diavolo, che sta guardando tanto in Serie A. Il preferito sarebbe Samuele Ricci, ma sappiamo bene come il Torino sia una bottega cara, dalla quale è complicato acquistare. Difficile che Urbano Cairo lo ceda per meno di 30 milioni di euro. Si stanno osservando così altri giocatori, che hanno un costo decisamente più basso come Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona.

Tra i nomi cerchiati in rosso, poi, c’è anche quello di Bondo del Monza, ma difficilmente lascerà la Brianza già a gennaio, ma un colpo in mediana sarebbe importante: “Fofana è una pedina troppo importante, manca un sostituto – afferma Monica Colombo, giornalista del ‘Corriere della Sera’, ai microfoni di Zona Rossonera sul canale Youtube di Calciomercato.it -. Non sembra, però, esserci questa grande volontà nel fare acquisti a gennaio, se l’investimento si farà non sarà qualcosa di alto esborso economico. Non mi aspetto nomi roboanti. Sarà un giovane nel caso. Bondo? Difficile, il Monza in situazione complicata di classifica, Pessina infortunato, complessa una cessione a gennaio”.Â

Milan, futuro Daniel Maldini: il punto della situazione

Bondo, dunque, potrebbe essere un affare solo per l’estate. Come lo sarà anche Daniel Maldini, che però difficilmente farà ritorno in rossonero

“Daniel è stato ceduto con formula non conveniente. Vero che il Milan lo può ricomprare a 6 milioni, ma possibilità di ritorno a Milano sono remote o quasi nulle. Non solo per gennaio, perché come Bondo difficile che Monza lo venda considerata la zona di classifica. Ma per il futuro è complesso torni al Milan. Almeno con questa proprietà . Sembra si sia voluto dare segnale dando un taglio netto con tutto quello che era legato a Maldini”. Chi vorrà comprare il figlio di Paolo dovrà versare 12 milioni di euro nelle casse del Monza, ma se Daniel dovesse andare all’estero sarebbero ben 15 i milioni. Oggi sul calciatore si registra l’interesse di diverse squadre italiane, come l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio, ma anche l’Inter di Beppe Marotta e la Juventus di Giuntoli stanno osservando Daniel Maldini.