F1, la classifica cambia e la Ferrari balza in testa: tifosi increduli

La Ferrari sta cercando di vincere il campionato costruttori contro la McLaren: intanto c’è un’altra graduatoria nella quale primeggia rispetto alle concorrenti.

Mancano solamente due gran premi al termine del Mondiale di F1 2024 e rimane un unico titolo da assegnare, quello costruttori. Quello piloti è stato conquistato da Max Verstappen, al quale è bastato arrivare davanti a Lando Norris nell’ultima gara a Las Vegas per laurearsi campione del mondo.

La classifica attuale vede la McLaren al primo posto con 608 punti, poi c’è la Ferrari a quota 584 e la Red Bull a 555. Per quest’ultima sarà difficilissimo confermarsi come la numero 1 della griglia, invece la scuderia di Maranello ha più chance di potersi prendere la prima posizione. 24 punti non sono pochi, però nel prossimo GP in Qatar ci sarà anche una sprint race ad assegnare punti, dunque è un’altra occasione per provare a diminuire il divario. Sulla carta, le caratteristiche del circuito di Lusail dovrebbero favorire la McLaren, che con due doppiette si porterebbe a casa il titolo costruttori anticipatamente.

Il team di Woking è senza vittorie da quattro gare, quindi vedremo se ci sarà il riscatto nel prossimo weekend di Formula 1. Da non dimenticare la Mercedes, che pur essendo fuori dalla lotta per il mondiale marchi potrebbe giocare un ruolo togliendo punti a qualcuna delle pretendenti. La doppietta Russell-Hamilton a Las Vegas ha dato grande entusiasmo al box. E Lewis vuole chiudere meglio possibile questo lungo capitolo della sua carriera prima di trasferirsi in Ferrari nel 2025.

F1, Ferrari leader in una graduatoria

La scuderia di Maranello non si impone nei costruttori dal 2008, anno nel quale Felipe Massa perse il titolo piloti proprio con Hamilton (allora in McLaren) all’ultima gara. Quello è l’ultimo trofeo conquistato in F1 dalla Rossa. Ora sarà difficile tornare a vincerlo, però il team farà di tutto per provarci. Purtroppo, l’ultima gara a Las Vegas ha lasciato qualche strascico pesante.

Com’è noto, Charles Leclerc si è lamentato platealmente del comportamento di Carlos Sainz, che lo ha superato nonostante avesse ricevuto l’ordine di non farlo. Non è la prima volta che il monegasco ha qualcosa da ridire sulla condotta del compagno di squadra e nell’infuocato team radio del post-gara ha sottolineato che in più occasioni è stato “fregato”. Frederic Vasseur ha avuto modo di parlare con entrambi, spiegandogli che non è il momento di accendere un’inutile rivalità: mancano due gran premi prima che Carlos lasci la Ferrari, bisogna solo pensare a dare il massimo per provare a battere la McLaren nel mondiale costruttori.

Se in pista non è filato tutto liscio per il Cavallino Rampante, fuori c’è qualcosa che può far parzialmente sorridere: il magazine Sportico ha rivelato che la Ferrari è la scuderia di F1 con il maggiore valore (4,54 miliardi di euro) ed è cresciuta del 53% rispetto alla valutazione precedente che risale al giugno 2023. Mercedes è seconda con 3,73 miliardi di euro, precedendo Red Bull (3,33) e McLaren (2,52). Top 5 chiusa dalla Aston Martin con 1,97 miliardi.