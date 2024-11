Milan, cambia agente: lo vuole il Real Madrid

Il calciatore del Milan sta cambiando agente e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Ma attenzione al… Real Madrid

Siamo ad un passo da dicembre: questo vuol dire che il mercato di gennaio è alle porte. Il Milan è fra le squadre che, almeno sulla carta, avrebbe bisogno sicuramente di intervento. All’appello manca forse un difensore centrale, visto che in rosa ce ne sono “solo” 4, e un centrocampista, anche se l’imminente rientro di Ismael Bennacer (potrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana) potrebbe cambiare i piani del club rossonero.

I tifosi, invece, non hanno alcun dubbio: se il Milan vuole davvero puntare a competere in tutti i tornei, deve fare almeno due acquisti di spessore. Zlatan Ibrahimovic, prima del match con lo Slovan Bratislava, ha fatto sapere che sì, la società non si farà trovare impreparata qualora, in comune accordo con l’allenatore, dovessero esserci delle necessità. Di base però i dirigenti rossoneri sono sicuri di avere già una rosa completa (e lunga, soprattutto). La situazione del mercato in entrata, quindi, si evolverà man mano; da capire, invece, cosa ne sarà del mercato in uscita perché alcuni giocatori potrebbero cambiare aria. E non solo i soliti noti, come ad esempio Jovic, ma attenzione anche a possibili sorprese.

Prestito o cessione: il Milan valuta un addio a sorpresa

Durante l’estate il Milan ha fatto diverse operazioni in entrata e fra queste, passata un po’ inosservata, c’è anche il riscatto di Alex Jimenez per cinque milioni dal Real Madrid. Un acquisto importante perché l’esterno spagnolo ha dimostrato tanto talento nella Primavera di Ignazio Abate e lo sta facendo anche adesso in Lega Pro con il Milan Futuro. Ma la Serie C ad un giocatore come lui, e con le sue qualità, potrebbe stare un po’ stretta.

Ibrahimovic lo aveva eletto a vice Theo Hernandez in estate ma finora in prima squadra in una partita ufficiale non lo abbiamo mai visto, nemmeno durante gli infortuni o le squalifiche del francese. Ecco perché non si può escludere al momento una cessione in prestito, magari in Spagna. Jimenez (che nel frattempo sta cambiando agente) infatti è nel mirino di un paio di club come ad esempio il Valencia, alla ricerca di un terzino di qualità. Il pericolo numero uno, però, è il Real Madrid: i Blancos hanno conservato una clausola di recompra (la cifra non è mai stata svelata ma si parla di circa 10 milioni) e, secondo Matteo Moretto, starebbero seguendo con molta attenzione la sua crescita. Il Milan, dal canto suo, non ha ancora deciso cosa fare: vedremo se a gennaio partirà, mentre per giugno il ritorno a Madrid è un’opzione da non scartare.