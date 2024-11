Berardi ha scelto la destinazione: torna in Serie A, colpo scudetto

Berardi potrebbe rimanere in Serie B ancora per poco: ha già delle richieste per il trasferimento nel massimo campionato italiano.

Non essere in Serie A è qualcosa di difficile da accettare per Domenico Berardi, che nella passata stagione è retrocesso con il Sassuolo e durante il calciomercato estivo non è stato acquistato da nessun club. Essendosi infortunato seriamente a marzo e avendo diversi mesi da passare fuori dal campo, è normale che sia venuta meno la volontà di investire su di lui. C’era attesa di capire quali sarebbero state le sue condizioni fisiche nel momento del rientro, avvenuto a inizio ottobre.

L’esterno offensivo calabrese, che ha compiuto 30 anni ad agosto, dopo il ritorno in campo ha totalizzato 1 gol e 6 assist in 6 partite. La squadra allenata da Fabio Grosso è prima nella classifica del campionato di Serie B e punta alla promozione diretta. Lui vuole dare il massimo contributo alla maglia neroverde, a cui è legatissimo, però ha anche il desiderio di tornare in Serie A in fretta. Vorrebbe farlo già nella finestra invernale nel mercato prevista a gennaio 2025.

Calciomercato, Berardi vuole lasciare la Serie B

Berardi è un giocatore con tanta esperienza e che nel massimo campionato italiano ha già dimostrato di poter fare la differenza: 122 gol e 83 assist in 314 partite. Non sono numeri banali. Sicuramente farebbe comodo ad alcune squadre, anche se molto dipenderà anche dalla richiesta economica del Sassuolo. Già in passato il club emiliano ha bloccato la sua cessione fissando un prezzo che è stato giudicato troppo elevato da tutte le pretendenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, sono Atalanta e Fiorentina le squadre maggiormente interessate al calciatore. Entrambe sono destinazioni a lui gradite, gli darebbero la possibilità di giocare in Europa e anche di lottare per qualcosa di importante in campionato, visto che occupano posizioni Champions. Potrebbero essere soluzioni adatte a Berardi, che da anni vorrebbe giocare con un club maggiormente ambizioso del Sassuolo.

Atalanta e Sassuolo hanno 28 punti, come Inter e Lazio, la distanza dal capolista Napoli è di un solo punto. Uno scenario che all’esterno calabrese stimola molto. Sfrutterà il prossimo mese per migliorare ulteriormente la sua condizione e farsi trovare pronto per un eventuale ritorno in Serie A. Vedremo quale prezzo fisserà il Sassuolo, che non potrà più chiedere i 35-40 milioni degli anni scorsi. Da considerare anche l’età di Berardi. 10-12 milioni potrebbero bastare.