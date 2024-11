La firma scatena la festa Ferrari, ora è ufficiale

Un annuncio ha generato tanto entusiasmo nei tifosi italiani della F1, in particolare quelli ferraristi.

La Ferrari ha vinto cinque gare nel campionato di Formula 1 2024 e sicuramente quella a Monza è stata la più bella, essendo l’appuntamento del Gran Premio d’Italia. Presso l’autodromo lombardo c’erano tantissime maglie e bandiere ferrariste a festeggiare il trionfo di Charles Leclerc, che aveva già vinto la corsa nel 2019 al primo anno in rosso.

“A casa nostra” ha ripetuto Carlo Vanzini, telecronista di Sky Sport F1, in un video che è diventato presto virale sul web. Dopo cinque anni rivedere il Cavallino Rampante trionfare in quella che viene considerata la gara di casa ha dato tanta adrenalina ai tifosi, che probabilmente neppure si aspettavano quel successo. C’è stato un capolavoro di strategia della scuderia di Maranello, che con una sola sosta ha beffato i piloti della McLaren, che invece ne hanno fatte due. Ciò è stato possibile anche grazie alla grande gestione delle gomme da parte di Leclerc, bravo a non “strapazzarle” e a sfruttare il buon assetto della sua SF-24.

F1, annuncio importante per l’Italia

Monza è uno degli eventi tradizionali del calendario della F1, lì si respira tanta storia, tutti i piloti e i team ci tengono a vincere in Italia. Non sono mancati dei momenti nei quali il GP è stato a rischio, ovviamente per ragioni economiche, ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non è mai stato in discussione.

Infatti, è arrivato il comunicato ufficiale del prolungamento fino al 2031. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di un accordo da 25-30 milioni di euro all’anno. L’ACI ha dato le garanzie necessarie per mantenere l’Autodromo Nazionale di Monza nel programma del Mondiale. Sono intervenuti anche il Governo Italiano e la Regione Lombardia per questa operazione. I lavori di ammodernamento fatti per il Gran Premio d’Italia 2024 sono stati apprezzati dai vertici della Formula 1 e continuerà l’impegno per migliorare la qualità dell’esperienza dei tifosi.

Monza “salva”, adesso bisognerà vedere se anche Imola continuerà ad avere un futuro nel calendario del campionato. Il contratto in essere scade alla fine del 2025 e non è chiaro cosa succederà. Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, aveva dichiarato che sarebbe stato difficile continuare ad avere due GP in Italia dopo il 2025. Vedremo se l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari uscirà dal programma.