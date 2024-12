Ansia Leao, grande tegola in casa Milan

Preoccupazione in casa Milan per la situazione di Rafael Leao, uno dei calciatori più apprezzati ma allo stesso tempo più discussi.

Un calciatore che divide, che fa impazzire i tifosi ma allo stesso tempo è capace di farli infuriare. Parliamo di Rafael Leao, il talento più cristallino e spericolato del Milan attuale, quel fuoriclasse che sa decidere le partite da solo, grazie alle sue qualità tecniche ed atletiche innate, ma che troppo spesso si dimentica della sua forza e si perde in atteggiamenti poco proficui.

Un trend ampiamente confermato dalle prestazioni e dai numeri della stagione in corso di Leao. Soltanto tre reti segnate in campionato, troppo poche per un attaccante esterno che è in grado di fare tutto e di giocare in ogni zona del campo. I tifosi rossoneri stanno cominciando a criticare il loro numero 10, reo di staccare spesso la spina. Tanto che Paulo Fonseca lo ha lasciato fuori dai titolari in diverse occasioni.

Nonostante queste prove altalenanti, Leao resta comunque uno dei riferimenti principali del Milan di oggi. Un protagonista su cui il club vuole puntare anche in futuro. In tal senso però non si possono dormire sonni tranquilli, poiché alcuni recenti rumors di mercato riportano l’ex Lille al centro delle voci e dei desideri dei top club.

Assalto a gennaio per Leao: il top club ci riprova

Già in passato il nome di Rafa Leao era stato accostato a diverse squadre di alto livello in Europa. Come ad esempio Chelsea e Paris St. Germain, entrambe interessate alle qualità ed alla velocità di passo del talento portoghese classe ’99. Sondaggi che però non hanno portato a nulla di proficuo, sia per la resistenza del Milan, sia per la volontà di Leao di proseguire il suo percorso in rossonero.

Ma l’ultima indiscrezione, arrivata dalla Spagna, parla di un possibile assalto a gennaio di un altro top club. Il Barcellona, anch’esso in passato interessatosi al calciatore, sarebbe pronto a fare un’offerta importante per Leao nella sessione di riparazione. Il club catalano infatti vorrebbe infatti un nuovo fuoriclasse offensivo, soprattutto se dovessero partire Ferran Torres e Ansu Fati a breve.

Il Milan è forte di un rinnovo di contratto siglato lo scorso anno con Leao, che lo ha blindato fino al 2028. Ma l’insidia Barça non potrà essere sottovalutata, visto che lo stesso calciatore portoghese potrebbe essere stavolta intrigato da una nuova avventura. L’unico modo per soddisfare le richieste rossonere è avvicinarsi alla cifra di 100 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante: a quel punto la proprietà RedBird tentennerebbe non poco sul futuro del proprio fuoriclasse.