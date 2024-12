Ranieri ne vuole due dal Milan: la Roma pesca dai rossoneri

Dal Milan alla Roma: Ranieri potrebbe chiedere un doppio rinforzo dai rossoneri già a gennaio, tutti i dettagli

Sarà un mercato di gennaio probabilmente movimento in casa Milan. I rossoneri, che hanno ritrovato la vittoria in campionato contro l’Empoli dopo due pareggi contro Cagliari e Juventus, stanno ragionando sulle possibili mosse durante la sessione invernale di mercato, in entrata così come in uscita. Zlatan Ibrahimovic, prima del match con lo Slovan, ha ammesso che ci sono dei dialoghi in corso con Fonseca per capire se serve qualcosa e cosa.

Di certo la rosa presenta delle lacune evidenti come, ad esempio, l’assenza di almeno un altro difensore. Ad oggi il reparto è composto da quattro centrali: Thiaw, Gabbia, Tomori e Pavlovic. Finora, grazie al lavoro dello staff di Fonseca, gli infortuni non hanno creato problemi come negli scorsi anni e quindi non ci sono stati problemi. Gli impegni però sono tanti e la stagione è lunghissima: almeno un altro servirebbe. Da capire poi come rientrerà Bennacer, e solo in base a quello si capirà se intervenire o meno sul centrocampo. Come detto, però, attenzione anche a quello che può succedere in uscita: in tanti potrebbero chiedere la cessione.

Dal Milan alla Roma, doppia cessione

Il Milan ha ufficializzato pochi giorni fa il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia, che resterà in rossonero fino al 2029. In attesa di altri annunci, come quello di Maignan, Reijnders e Theo Hernandez, la società avrebbe ormai deciso di non prolungare l’accordo con Davide Calabria, in scadenza il prossimo giugno. E chissà che, in caso di offerte, non possa lasciare Milanello già a gennaio.

La Roma di Claudio Ranieri può diventare un’idea. Non è la prima volta che il nome di Calabria viene accostato ai giallorossi: un’idea da seguire. Così come quella di un altro giocatore: Noah Okafor ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione, tra l’altro spesso al posto di Rafael Leao da titolare, ma ora il portoghese è in netta crescita e lui, quando chiamato in causa, non è più riuscito ad esprimersi come, invece, aveva fatto nelle occasioni precedenti. Ecco perché lo svizzero, di comune accordo con la società, potrebbe chiedere la cessione: anche per lui la Roma può essere un’opportunità. I rapporti fra Milan e Roma sono ottimi: a fine estate hanno trovato l’accordo per lo scambio di prestiti fra Abraham e Saelemaekers. Vedremo se ci sarà un nuovo affare già nel mese di gennaio.